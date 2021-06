bonolis-compie-60-anni,-la-sua-ex-freddi:-“paolo-quanto-ti-ho-amato”.-la-reazione-della-bruganelli-(foto)

Paolo, Sonia e Laura

Lunedì 14 giugno 2021 è stato un giorno speciale per Paolo Bonolis. Il motivo? Il conduttore romano che ha rinnovato il contratto con Mediaset per altri tre anni ha raggiunto un grande obbiettivo: ha compiuto 60 anni.

Per l’occasione il moto magazine di gossip Novella 2000 diretto da Roberto Alessi ha intervistato e messo in copertina la storica ex fidanzata del mattatore di Avanti un altro, Laura Freddi. La rivista ha messo in copertina una foto dei due titolando: “Paolo, quanto ti ho amato“. (Continua dopo la foto)

La reazione di Sonia Bruganelli ad un articolo di Novella 2000

Come era prevedibile, la scelta giornalistica di Roberto Alessi ha indispettito di non poco Sonia Bruganelli, attuale moglie di Paolo Bonolis. Per tale ragione, la proprietaria di SDL 2005 sul suo account Instagram ha condiviso un altro post di Novella 2000. Nel dettaglio, ha postato nelle Stories un articolo scritto proprio dal direttore del magazine, dal titolo “Bonolis compie 60 anni. Il regalo più bello? Sonia!“.

Per commentarlo, la donna ha scritto ‘in extremis‘ con tanto di emoji divertite. In pratica la produttrice ha condiviso un post della pagina Instagram @LaPortinaia che in modo scherzoso ha riportato: “Ah dai, dopo la Freddi si son ricordati che esiste anche la moglie“. (Continua dopo la foto)

Paolo Bonolis e Laura Freddi dopo essersi lasciati

Paolo Bonolis e Laura Freddi sono stati insieme all’incirca tre decenni fa quando lei era poco più che maggiorenne. A renderlo noto era stata lei stessa nel corso di un’intervista a Vieni da Me di Caterina Balivo. “Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di Bonolis?’. Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli“, ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai.

Qualche settimana fa Laura e Paolo si sono visti ad Avanti Un Altro Pure di Sera dove la donna era una concorrente. Mentre durante la pandemia l’amico di Luca Laurenti sull’ipotesi di tornare a lavorare con la sua ex ha detto: “Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli Freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”.