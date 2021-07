Bonucci impazzisce dopo la vittoria: “la notte più bella della mia carriera? Porca puttana! La dedico all’Italia dopo un anno difficile”

Leonardo Bonucci pazzo di gioia nell’intervista post partita: il difensore azzurro dedica la vittoria ai tifosi italiani dopo un anno duro a causa del Covid

Italia campione d’Europa! Gli azzurri battono l’Inghilterra nella finale di Euro 2021 ai calci di rigore. Decisiva la rete di Leonardo Bonucci che ha ristabilito la parità dopo la rete iniziale di Shaw. Il centrale azzurro nel post gara è davvero pazzo di gioia e a Sky Sport dichiara: “se è la notte più bella della mia carriera? Porca puttana! Al momento non ce n’è di più belle, ce ne saranno fra 1 anno e mezzo (ai Mondiali, ndr). È incredibile cosa abbiamo fatto, due vecchietti così (si unisce Chiellini). L’ho sognata tanti anni prima, siamo arrivati insieme a lottare in questo trionfo, è veramente incredibile. La dedica va a tutti i tifosi che stanno festeggiando come noi, dopo un anno così difficile, a tutte le nostre famiglie che ci hanno sostenuto. È meraviglioso“.

Gli fa eco Chiellini: “qualche lacrimuccia l’abbiamo fatta cadere, noi vecchietti e i più giovani, ce lo siamo meritato tutti. A questa età ci rendiamo ancora più conto cosa significhi una vittoria del genere. Rimanere nella storia, dopo aver visto Fabio (Cannavaro) che alzava la Coppa del Mondo. È da fine maggio che diciamo che c’è nell’aria qualcosa di magico“.