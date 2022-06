bonus-da-1000-euro-per-tutti-i-genitori-con-figli-da-5-a-18-anni:-l’aiuto-che-nessuno-conosce.-come-averlo-subito

Mille euro sul conto dei genitori se hanno figli tra i 5 e i 18 anni: il nuovo bonus, ecco di cosa si tratta. Per le famiglie italiane la vita è sempre più difficile e quando hanno figli a carico le spese non finiscono mai. Le famiglie italiane sanno benissimo che il nostro paese purtroppo non aiuta i nuclei familiari e lascia completamente solo chi finisce in condizione di difficoltà economica.

Diversamente da altri paesi europei che aiutano in modo concreto le famiglie in difficoltà, purtroppo il nostro non ha alcuno strumento di contrasto alla povertà e di aiuto alla famiglia tranne il reddito di cittadinanza che però non tiene conto di crisi improvvise e riguardanti l’anno in corso, bensì prende in considerazione solo l’Isee dell’anno precedente.

Il nuovo bonus divisibile

Ecco perché questo bonus di €1000 erogato dal governo è un aiuto da non sottovalutare e che può essere concretamente utile a tanti nuclei familiari. Tra l’altro è divisibile tra i genitori. Lo ha recentemente confermato l’Agenzia delle Entrate. Infatti il bonus di €1000 può essere fruito da un solo genitore oppure da entrambi. Ovviamente se viene fruito dai due genitori il tetto globale per il nucleo familiare deve comunque sia restare a €1000. E’ un incentivo fruibile come una detrazione IRPEF al 19%.

Come chiederlo

Come sappiamo le famiglie con figli a carico hanno tantissime spese da sostenere e questo bonus va ad agevolare proprio alcune delle spese più gravose per i nuclei familiari con i bambini. Per fruire di questo bonus i figli devono avere tra i 5 e i 18 anni. Questa è la fascia di età prevista dalla normativa. Questo bonus va ad agevolare le spese necessarie per l’educazione musicale dei figli. Quindi questo bonus nasce proprio per agevolare le spese relative al conservatorio, alle scuole di musica ma non solo: anche i cori e le bande riconosciute possono essere agevolate.

Tetto ISEE e compatibilità

Il tetto ISEE della famiglia per poter beneficiare del bonus musica è di €35000. Dunque tutte le fatture ricevute relative all’educazione musicale dei figli potranno essere portate in detrazione da uno o due coniugi, questa è una scelta che la famiglia può fare in base alle convenienze pratiche e non cambia la natura del bonus. Questo aiuto del Governo è assolutamente compatibile con l’assegno unico.

Dunque il fatto che la famiglia fruisca dell'assegno unico non crea nessun problema ai fini della richiesta del bonus musica. Anzi, va anche sottolineato come il bonus musica e l'assegno unico praticamente abbiano debuttato insieme. Sono in molti a chiedere aiuti più corposi per le famiglie perchè l'attuale inflazione ne sta mettendo davvero troppe in difficoltà.

