Bonus idrico: il design a servizio dell’ambiente

Design e sostenibilità. Un binomio sempre più inscindibile, ora anche oggetto di una delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2021. Bonus idrico è il contributo per le spese sostenute per la sostituzione di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato. In particolare, saranno riconosciuti 1000 euro per la fornitura e la posa in opera di vasi in ceramica con un volume di scarico uguale o inferiore ai 6 litri d’acqua, e per la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto. Per entrambi gli interventi sono comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Lavabo e miscelatore Conca, design Palomba Serafini Associati per Ideal Standard. Il regolatore del flusso Eco Flow riduce il consumo idrico fino a 5 l/min, senza compromettere il comfort durante l’uso.

Il bonus idrico (di cui si è in attesa del decreto attuativo) rappresenta uno strumento utile non solo per riqualificare il patrimonio edilizio – poiché interessa edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari – ma anche per promuovere un comportamento responsabile nell’uso di una delle risorse più preziose: l’acqua potabile. In questo processo di sensibilizzazione ed educazione a un comportamento eco-sostenibile, il design può rappresentare un valido alleato. Infatti molte aziende del settore bagno stanno concentrando la ricerca tecnologica mettendo a punto modelli che uniscono linee eleganti e forme contemporanee a versatilità, efficienza e bassi consumi, per un design non solo “bello” ma anche virtuoso.