Bora brincar na neve? Fotógrafa clica cenário de ‘Frozen’ em região do norte europeu que inspirou filme; g1 comparou

Campineira registrou fotos únicas em viagem de 18 dias por Noruega, Suécia e Finlândia, e teve a oportunidade de conhecer o povo originário da Lapônia, que inspirou a sequência do filme da Disney.

Já pensou atravessar um cenário de filme sem querer durante uma viagem de férias? Sonhando em apresentar a cidade do Papai Noel para seu filho de 9 anos, a fotógrafa de Campinas (SP) Chris Lameira não mediu esforços para passar 18 dias no norte da Europa. Ela não imaginava, no entanto, que iria registrar nas suas lentes paisagens mágicas, únicas, que inspiraram a animação “Frozen”, sucesso nos cinemas mundo afora. ❄

Mas será mesmo? Bom, fizemos questão de selecionar algumas cenas dos filmes que contam a história da princesa do gelo, Elsa, e sua irmã Ana. E a semelhança e íncrível – veja na montagem acima. ⛄

“É completamente diferente da nossa realidade. Um lugar mágico, diferente de qualquer outro lugar que eu já tenha ido.”, contou. Clique nas fotos abaixo e amplie.

Cultura dos lapões

Chris e a família tiveram a oportunidade de viver experiências incríveis e admirar paisagens exuberantes. Os cenários mostram também parte da cultura índigena Sami, uma das mais antigas da Europa e que foram retratadas também no “Frozen 2”.

Segundo ela, o destino preferido foi a região da Lapônia, na Finlândia, local onde este povo habita. Teve a chance de conhecer fazendas de criação de renas mantidas pela população originária da região e aprender mais sobre a cultura dos lapões.

O encantamento não revelou de cara para Chris e o filho a semelhança com o clássico da Disney. A fotógrafa se surpreendeu com a curiosidade.

“Agora que eu me liguei realmente! Eu não sabia! Agora vou até assistir de novo”.

Rena puxando trenó em meio aos pinheiros cobertos de neve, no norte da Europa

E ainda teve aurora boreal

Mesmo enfrentando temperaturas de -24 ºC, o frio e a neve não impediram a campineira de fazer muitos cliques, inclusive da aurora boreal.

Chris tentou registrar as luzes dançando no céu nos três países que visitou, mas as fotografias que melhor captaram o momento foram registradas na Noruega.

“Foi uma experiência indescritível. Nunca vou esquecer a beleza das luzes da aurora boreal e como elas iluminaram a paisagem de neve.” , completou.

A fotógrafa planeja uma exposição com as fotos em breve em Campinas.

valipomponi