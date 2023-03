Borelli: “Il weekend ha messo in luce le potenzialità turistiche di Catanzaro”

“Il weekend che si è appena concluso ha messo in evidenza quante e quali potenzialità turistiche la città di Catanzaro abbia a sua disposizione”. È quanto scrive in una nota stampa l’assessore al Turismo e al Marketing territoriale del Comune di Catanzaro, Antonio Borelli, che aggiunge: “Nei due giorni in cui il Fondo Ambiente Italiano ha coinvolto centinaia di persone nella scoperta di alcuni luoghi della cultura di grande importanza per la città, abbiamo visto come una programmazione delle attività, il coinvolgimento di figure professionali qualificate e l’azione sinergica tra istituzioni e operatori della cultura e della ricettività sia la strada da seguire nella definizione della strategica di marketing territoriale da adottare”.

“Creazione di condizioni ottimali stimolano la crescita”

“Il fulcro – prosegue Borelli – non può che essere il ragionamento per nicchie turistiche e in quest’ottica l’ennesima testimonianza ci arriva dall’entusiasmante percorso sportivo dell’Us Catanzaro, i cui successi hanno riacceso la passione trasformandola anche in ricaduta economica positiva. E ancora: le registrazioni di ‘Italia’s Got Talent’ sono state l’occasione per aprire il Politeama e la città a tanti visitatori. Si è creata la domanda e molti operatori hanno risposto con gioia, dimostrando che la creazione delle condizioni di contesto ottimali stimolano la crescita”.

Gli investimenti

“Da qui – conclude l’assessore – si giunge, quindi, al tema degli investimenti: la ricaduta sociale degli investimenti pubblici, soprattutto nel contesto turistico, non può che essere misurabile ed effettiva. Da ciò ne deriva la consapevolezza che le scelte attuate in tema di politiche di marketing territoriale devono tenere conto di quanto queste impatteranno concretamente sugli operatori. Allo stesso tempo, credo che questa impostazione consenta agli operatori stessi di poter pianificare investimenti privati capaci di qualificare sempre di più l’offerta ricettiva, culturale, enogastronomica così da innescare, sulla base della fiducia reciproca tra imprese e istituzioni, un circolo virtuoso di sviluppo”.

Il bando regionale per il sostegno alle imprese ricettive

Borelli conclude ricordando come “ci siano ancora un paio di giorni per partecipare all’importante bando regionale per il ‘sostegno alle imprese ricettive regionali per il rafforzamento e la qualificazione dell’offerta e l’innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa’”. Il Comune di Catanzaro, nei mesi scorsi, ha “espressamente richiesto e sollecitato una misura di questo tipo perché riteniamo che uno strumento del genere possa fortemente contribuire a migliorare la capacità attrattiva della città e delle sue strutture di accoglienza turistica: mi auguro che gli operatori colgano questa grande opportunità”.

