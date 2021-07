Boris Johnson è tornato il populista di inizio pandemia?

In Gran Bretagna i contagi sono in aumento con la variante Delta, ma dal 19 luglio si riapre tutto. Un ritorno alla vita di prima è davvero possibile?

L’Inghilterra si appresta a uscire definitivamente dalla pandemia. Dopo che il premier Boris Johnson lo scorso anno aveva sminuito la tragicità del virus, pagandone in prima persona le conseguenze, con l’arrivo del 2021 il territorio d’oltremanica è diventato il modello a cui tutta Europa ha guardato con ammirazione: vaccinazioni di massa, il traguardo dell’immunità di gregge a un tiro di schioppo, decessi e ricoveri in ripida discesa e una parvenza di normalità con le prime riaperture che sono arrivate quando in Italia ancora si cercava di vaccinare gli ultraottantenni, i primi della lista. Ora Johnson ha annunciato che la normalità, quella vera senza mascherine e limitazioni di alcun tipo, si concretizzerà a partire dal 19 luglio. Dovrebbe suonare come l’ultima vincente tappa di un percorso virtuoso, invece sembra più una ricaduta nel populismo all’inglese del 2020. Se c’è un posto dove le cose non si stanno mettendo bene a causa delle nuove varianti, quello è proprio il Regno Unito.

(Photo by Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images)

Cosa cambierà effettivamente a partire dal 19 luglio non è ancora stato definito in toto. Ad ogni modo, le dichiarazioni di Johnson sono sulla linea del “riaprire tutto” e si dovrebbe andare verso l’eliminazione di tutte le limitazioni numeriche all’interno di bar e ristoranti, non ci saranno più vincoli per quanto riguarda eventi come matrimoni e funerali sia in termini di affluenza che di certificazioni e le mascherine dovrebbero perdere di obbligatorietà anche al chiuso. Insomma, si prospetta un ritorno alla vita di prima, un passaggio che sarebbe dovuto già avvenire a metà giugno e che era stato poi rinviato a causa della diffusione della variante delta nel paese. Il paradosso, però, è che un mese dopo la situazione è decisamente più critica.

Il Regno Unito nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 27mila nuovi casi, numeri che non si vedevano da quel periodo nero che sono state le vacanze di natale. I dati dell’ultima settimana sono in crescita del 67 per cento rispetto a quelli della settimana prima. I decessi restano bassissimi, 15 ieri, mentre i ricoveri crescono lentamente, ma crescono: con circa 2mila ospedalizzazioni questa settimana, l’incremento è stato del 24 per cento superiore rispetto alla precedente. I vaccini stanno funzionando dal momento che l’impennata dei contagi non si sta traducendo in quel collasso sanitario a cui ci siamo abituati, ma la situazione resta delicata e da monitorare. Stupisce allora che proprio ora si decida di riaprire tutto, negando un problema evidente forse più per questioni di marketing che di reale convinzione che tutto vada bene.

Boris Johnson sembra tornato quello del passato dopo un periodo di alcuni mesi di lucidità. Quando nel marzo 2020 il mondo faceva conti con i terribili effetti del coronavirus, il premier britannico si faceva promotore di una linea pro-contagio e anti-lockdown per sviluppare al più presto l’immunità di gregge, avvisando la popolazione che “moriranno molti vostri cari”, una sorta di conto da pagare. Una visione scellerata, che ha avuto un costo umano e sociale molto alto e che portò all’intervento del Public Health England con un documento che metteva in allarme sugli effetti catastrofici della gestione britannica della pandemia. Poi Johnson è rinsavito, complice probabilmente anche l’aver sperimentato su di sé gli effetti nefasti del virus e da modello da cui tenersi alla larga ha portato l’Inghilterra a essere il case study da prendere ad esempio. Oggi non sembra disposto a tornare indietro e mentre la variante delta imperversa, la volontà di mantenere un’immagine positiva e pulita per il paese sembra avere la meglio sulla razionalità, mentre gli addetti al settore criticano la scelta del riaprire tutto.

Oggi Boris Johnson sembra più il direttore marketing di un’azienda che non il premier di un paese. Lo si capisce guardando anche al modo in cui sta gestendo gli Europei di calcio, con le fasi finali che si giocheranno a partire da stasera proprio allo stadio londinese di Wembley. Non solo ha respinto ogni richiesta di spostamento per evitare che i tifosi possano trasformarsi in vettori di variante delta a livello transnazionale, portandola dal Regno Unito dove è totalitaria a paesi dove invece è ancora minoritaria. Ha anche consentito di riempire gli stadi a livelli estremi, con supporter schiacciati l’uno contro l’altro in un’istantanea che se ci ha fatto emozionare all’inizio perché non eravamo più abituati alla bella cornice degli stadi pieni, a posteriori ci ha fatto rendere conto della pericolosità della stessa – i 2mila tifosi scozzesi contagiati proprio in occasione di Inghilterra-Scozia ne sono la dimostrazione.

La volontà di oggi di Johnson di offrire al mondo un’immagine dell’Inghilterra dove tutto funziona e dove il Covid-19 ha smesso di esistere potrebbe essere un boomerang domani. Non solo per se stessi, ma anche per il resto del mondo dal momento che il virus ha dimostrato di non conoscere confini.