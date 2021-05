Boris Johnson sposa in segreto Carrie Symonds: chi è la terza moglie del primo ministro inglese

Boris Johnson si è sposato segretamente e con rito cattolico. La sua compagna, neosposa, si chiama Carrie Symonds ed è di 32 anni più giovane. Classe 1964 lui, classe 1988 lei: 56 anni contro 33. Per Boris Johnson è il terzo matrimonio. Le celebrazioni si sono tenute nella cattedrale cattolica romana di Westminster, sabato 29 maggio, di fronte a poco meno di 30 persone, come da regolamento anti-covid in vigore nel Regno Unito. La coppia ha già un figlio: Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. Downing Street si è rifiutata di commentare.

Chi è Carrie Symonds

Carrie Symonds ha 33 anni ed è la figlia del co-fondatore del “The Independent”, Matthew Symonds, e dell’avvocato dei media Josephine McAffee. La nuova first lady è anche una influente operatrice politica. Dopo essersi laureata in Storia e Teatro a Warwick, ha subito preso in mano la comunicazione del partito conservatore. In questo ambito ha conosciuto il premier britannico Boris Johnson. Il premier, dopo due mogli e numerose relazioni, non ultima quella con Jennifer Arcuri, pare questa volta aver trovato la sua “wonderwall”.

First Lady potente e influente

Dal momento del suo insediamento a Downing Street, Carrie Symonds avrebbe usato il suo potere per estromettere una parte di consiglieri di suo marito legati a una fronda più vicina alle vecchie frequentazioni anche amorose di Johnson, su tutti Dominic Cummings, rimpiazzando nei posti principali persone di sua fiducia. Carrie Symonds ha ricevuto una serie di attacchi dalla stampa nemica, lei però sta tenendo duro e adesso che è ufficialmente la moglie di Boris Johnson è riuscita ad acquisire ulteriore potere.

Spese pazze per il matrimonio

Il Daily Mail ha pubblicato un dossier per il matrimonio dal titolo “Mr and Mrs Johnson” in cui ha fatto i conti in tasca alla coppia. In primo luogo, sul vestito da sposa della signora Johnson che ha indossato un abito di Costarellos del valore di quasi 3000 sterline. Un abito disponibile anche sul sito online dello stilista che è andato immediatamente sold out dopo la diffusione delle immagini. Abito meno caro per Boris Johnson, un abito sartoriale del valore di 1650 sterline. Per la cerimonia, poche spese ma quello che più sarebbe costato, stando alla stampa britannica, è la ristrutturazione dei saloni a Downing Street, voluti proprio dalla nuova Mrs Johnson.