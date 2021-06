borja-valero-lascia-il-calcio,-la-moglie-rocio-rodriguez:-“oggi-come-sempre,-forza-borja”

La carriera calcistica di Borja Valero si è chiusa. Il calciatore ha annunciato il suo addio al rettangolo verde con un post pubblicato sui social, con cui dice addio al calcio giocato, dopo diversi anni trascorsi in Italia, alla Fiorentina. A suggello del suo ritiro ci sono anche le parole della moglie, Rocio Rodriguez, che ha condiviso un breve pensiero sulla fine di questa esperienza postando sui social una foto dell’intera famiglia in maglia viola e ha scritto: “Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja”. Un post dedicato al marito che chiude con il calcio ma che resterà a vivere e Firenze, visto l’affetto nato per la città che lo ha accolto negli ultimi anni di carriera.

Le parole d’addio del calciatore

A comunicare la decisione è stato lo stesso calciatore nato a Madrid con un post sui suoi profili social: “È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi. Ringrazio tutte le squadre dove ho avuto l’onore di giocare Real Madrid, Mallorca, West Bromwich Albion, Villarreal, Inter e Fiorentina . Grazie anche ai tanti allenatori e compagni, senza di voi noi ce l’avrei fatta. A mia moglie Rocío Rodríguez e miei figli Álvaro e Lucía, vi amo alla follia. E a voi Fiorentini, siete stati la mia vittoria più grande, grazie mille di cuore. Ci vediamo in città”.

La carriera di Borja Valero

Tanti i cambi di piazza in carriera per questo ragazzo di Madrid, che prima di stabilirsi in Italia ha giocato in Spagna con il Real Madrid e il Maiorca prima di volare in Inghilterra per una breve esperienza al West Bromwich Albion e poi tornare a casa per vestire di nuovo la maglia della squadra delle Baleari e poi quella del Villarreal. Poi l’arrivo a Firenze, dove ha giocato per tre stagioni, prima di viaggiare verso Milano, sponda interista, per altre tre stagioni. Infine il ritorno alla Fiorentina, dove chiude il ciclo.