borriello,-l’ex-di-eros-ramazzotti-fa-sul-serio.-le-foto-tolgono-ogni-dubbio

Marco Borriello colpisce ancora: conferme sulla frequentazione tra l’ex calciatore e l’ex fidanzata di Eros Ramazzotti.

Da attaccante, Marco Borriello è stato uno dei centravanti più prolifici della sua generazione.

Marica Pellegrinelli (foto da profilo ufficiale Instagram)

Il bomber di origini napoletane si è messo in mostra con le maglie, tra le altre, di Juventus, Milan, Roma e Genoa ma non solo. Il suo bottino parla di ben 106 gol in Serie A.

Un bomber a tutto tondo, capace di farsi valere anche al di fuori del terreno di gioco, con una serie di conquiste da stropicciarsi gli occhi.

Nel corso degli anni, ha avuto relazioni con bellezze come Belen Rodriguez, Nina Senicar, Nicole Minetti, Madalina Ghenea, Alessia Ventura, Camila Morais, soltanto per citarne alcune.

Adesso, sembra che l’ex calciatore, attuale dirigente e ambasciatore dell’Ibiza, club spagnolo di terza serie dell’isola delle Baleari dove ha concluso la carriera agonistica, stia facendo sul serio con Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti.

Marco Borriello e Marica Pellegrinelli, l’amore è sbocciato: gli indizi decisivi

I rumours su di loro si succedono da tempo. Entrambi hanno sempre detto di essere ottimi amici e nient’altro, ma negli ultimi tempi gli indizi cominciano ad accumularsi.

Di recente, sono stati visti più e più volte insieme, con una frequenza che appare in aumento sospetto. Ma le ultime indiscrezioni, quelle forse determinanti, fanno riferimento alla festa di compleanno di Borriello.

Il 18 giugno infatti l’ex attaccante ha compiuto 39 anni. Il settimanale ‘Chi’ riferisce che i due non si sarebbero persi di vista un attimo nel corso dei festeggiamenti, avvenuti al ‘Cala Bassa Beach Club’, ritrovo esclusivo e molto noto ad Ibiza.

Ma non solo. Pare, sempre stando a quanto riportato dal settimanale, che Marco e Marica abbiano dormito insieme nella stessa villa. E che si siano rivisti la mattina successiva per fare colazione insieme al ‘Cappuccino Gran Caffè’.

Per il momento nessuna conferma da parte degli interessati. Ma sul suo profilo Instagram, vediamo una Marica scatenata come non mai, con scatti audaci e seducenti. Tra i fan, più di qualcuno ipotizza che si sia rimessa in gioco.