È stata pubblicata la graduatoria del bando di concorso per l’assegnazione di 100 borse di studio, dal valore di 4.000 euro, finalizzate alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno scolastico 2022-2023.

Vittorio Ferla