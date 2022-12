borse-e-accessori-di-tendenza:-quali-devi-assolutamente-avere-nel-tuo-armadio?

La borsa è l’accessorio fondamentale per ogni outfit perché dona un tocco di originalità al nostro stile e, soprattutto, ci permette di portare con noi tutto l’essenziale per trascorrere del tempo fuori casa. Sulle passerelle di questi ultimi mesi le borse hanno catalizzato l’attenzione degli appassionati di moda e le più grandi firme fashion si sono sbizzarrite con colori, formati e grandezze tutte da collezionare.

Per esempio Victoria’s Secret propone delle linee davvero deliziose, con borse perfette per tutte le occasioni e, quindi, anche per viaggiare con valige e trolley originali e di grande valore estetico. Se stai cercando qualche spunto o consiglio per rinnovare il tuo guardaroba in tema di accessori qui sotto troverai tutte le migliori dritte del momento.

Mini bag curve e a fiocco

Una delle grandi presenze in passerella tra gli accessori da donna del momento è la mini bag in diversi formati. La troviamo proposta in pochette, bauletto o fiocco, in colorazioni accese o tradizionali, lucide o più seriose ed opache. La borsetta mini a forma squadrata va per la maggiore ma anche quelle con cerniera a vista o bottoncino a cartella non sono da meno.

Scegliere una mini bag tra le tantissime in voga in questi mesi è molto difficile per cui il nostro consiglio è di puntare tutto sull’originalità e sulla versatilità, sia da giorno che da gran soirée. Tra le colorazioni più in voga spiccano il rosso amaranto ed il rosa cipria, al fianco del verde scuro e del nero classy che non passa mai di moda.

Le maxi borse a spalla

Per le giornate più frenetiche, invece, ci vuole una borsa capiente e comoda da portare in spalla. Tra le maxi bag del momento spiccano i formati a gondola, con forme regolari e scomparti rigidi, perfette per portare con noi anche più dell’essenziale.

Anche in questo caso i colori spaziano dal rosa cipria al nero, passando per tonalità miste con texture animalier che vanno molto in voga, soprattutto per la stagione autunno inverno. Per chi volge lo sguardo al futuro e cerca ispirazione per la primavera e per l’estate, invece, consigliamo di optare per tessuti morbidi e colori a tema naturale, soprattutto quelli tendenti al verde.

Tracolle per tutti i gusti e zainetti

La borsa a tracolla sta vivendo una grande era di popolarità, dopo esser tornata a primeggiare sulle passerelle per gli outfit di tutti i tipi, da quelli classici serali a quelli più casual di tutti i giorni.

La tracolla è il vero protagonista della borsa perché viene sfoggiata primeggiante sull’outfit, anzi, su giacche e cappotti. Per chi cerca formati più capienti e morbidi, invece, è possibile optare per i deliziosi zainetti classy, impreziositi con texture colorate o con graziosi punti luce su agganci e cerniere.

Quanto ai colori, infine, è possibile spaziare tra i più neutri e tradizionali oppure osare con tinte argentate e luminose, colori fluo e, perché no, stampe animalier colorate o in bianco e nero.

Borse e accessori di tendenza: quali devi assolutamente avere nel tuo armadio? scritto su Più Donna da Redazione.

