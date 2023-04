Bosque das Mangueiras é reaberto em Natal após mais de três anos fechado para reforma

Local foi fechado em janeiro de 2020 para obras. Reforma do espaço teve investimento de mais de R$ 1 milhão. Bosque das Mangueiras ganhou nova estrutura

O Bosque das Mangueiras, em Lagoa Nova, foi reaberto ao público neste sábado (1º) após mais de três anos fechado para obras. A previsão inicial, quando a localidade foi fechada, em janeiro de 2020, era de que a obra durasse 180 dias.

O local foi reformado e teve implantando um projeto de incentivo à agricultura agroecológica urbana e orgânica na capital, por meio do programa de Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, que incentiva a prática.

O local será aberto para a população de segunda à sábado, das 5h às 22h, e aos domingos das 5h às 18h. A entrada é gratuita.

O investimento total na obra do Bosque das Mangueiras foi de R$ 1.020.000 sendo R$1 milhão de recursos oriundos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e os R$ 20 mil de recursos próprios da Prefeitur de Natal.

O prédio da administração foi completamente reformado, equipado com salas de aula, administrativo e banheiros para visitantes. Além disso, foi implantada nova iluminação e a recuperação da pista de corrida e caminhada.

Foram construídos ainda caramanchões, local para realização de feirinha de hortaliças, frutas, verduras e produtos orgânicos, uma estufa (telado) para berçário de mudas, uma horta tipo mandala, área de compostagem e área de preparo e beneficiamento de produtos orgânicos.

Nesta primeira etapa, serão entregues o espaço e os equipamentos reformados para o lazer e prática de atividade ao livre, como caminhada e corrida. E numa segunda etapa será realizada a utilização dos espaços para o fomento da agricultura urbana de forma sustentável.

“O Bosque das Mangueiras é um importante espaço para população tanto para o lazer, contemplação quanto para atividades físicas e agora será mais moderno e com novos usos”, disse o titular da secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Thiago Mesquita.

Agricultura orgânica

O bosque foi contemplado com o Projeto de Fomento à Agricultura Agroecológica Urbana, cuja proposta visou a requalificação como meio de consolidação da agricultura urbana orgânica em Natal.

Segundo Mesquita, o bosque possui um grande potencial para o desenvolvimento de projetos socioambientais tanto de iniciativa pública, quanto a partir de parcerias com a iniciativa privada. O secretário fala também do potencial de desenvolvimento de pesquisas científicas e aulas de campo por instituições de ensino.

O foco é o estímulo à agricultura urbana orgânica, a dinamização da economia local e a geração de renda às famílias dos pequenos produtores de orgânicos das comunidades de Gramorezinho e Planalto, localidades inseridas na mancha de interesse social, com predominância de renda até três salários mínimos, tendo em vista a crescente procura por esses produtos.

“O projeto busca fomentar a consolidação e ampliação do mercado orgânico na cidade, impactando de modo contundente social e economicamente nas comunidades, uma vez que lhes fornecerá condições de competitividade com os demais empreendedores, como também dinamização da economia local”, explica o secretário da Semurb.

Bosque das Mangueiras

O Bosque das Mangueiras é uma área pública destinada a um bosque urbano municipal e ocupa 14.125 m². Localizado no bairro de Lagoa Nova, zona Sul, entre a Av. Nascimento de Castro, Jaguarari e Rua Tertius Rebelo. A administração é de responsabilidade da Semurb, por intermédio do Departamento de Gestão de Parques e Bosques (DGPB).

Pertencente ao Bioma Mata Atlântica, conforme classificação do Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), o local dispõe de passeios acessíveis que conduzem o visitante a diferentes zonas de uso, como também para a prática de atividades físicas como caminhada e corrida.

De acordo com o levantamento florístico realizado pela Semurb em 2021, foi verificada a ocorrência de espécies nativas como pau-brasil, cajueiro , craibeira, pitanga , sibipiruna, pitomba, jenipapo-bravo, catanduva , massaranduba, entre outras. Já com relação às espécies exóticas na área do Bosque das Mangueiras, destacam-se mangueira, sapoti , jaqueira, dendezeiro, castanhola, entre outras.

