Botafogo-SP x São Paulo: veja como ir ao estádio Santa Cruz de ônibus em Ribeirão Preto

Segundo a Transerp, linha especial vai operar antes e depois do jogo neste domingo (5) e ainda haverá reforço na circulação de mais quatro linhas. Ônibus de Ribeirão Preto têm linha para levar torcedores ao jogo de Botafogo e São Paulo

O transporte coletivo de Ribeirão Preto (SP) tem uma linha especial neste domingo (5) para os torcedores que vão assistir a Botafogo-SP e São Paulo no Estádio Santa Cruz (clique ao lado para saber como comprar ingressos).

Segundo a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp), a linha especial começa a operar a partir das 14h. A frota mínima será de dois veículos com intervalo máximo de 30 minutos.

Os times entram em campo às 16h pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

Horários da linha especial

Centro (ida) – Terminal Urbano / Plataforma B / Ponto 3: 14h – 14h30 – 15h – 15h30

Estádio Santa Cruz (volta) – Avenida Maurílio Biagi: 18h15 – 18h30

Itinerários no Centro

Terminal Urbano / Plataforma B / Ponto 3

Alameda Botafogo

Retorno

Rua José Bonifácio

Rua Américo Brasiliense

Rua Barão do Amazonas

Rua Duque de Caxias / Praça Carlos Gomes

Rua Tibiriçá

Avenida Dr. Francisco Junqueira

Avenida Maurílio Biagi

Retorno Junto à rua Ovídio José De Faria

Avenida Maurílio Biagi (Pista Bairro/Centro)

Itinerário no estádio Santa Cruz

Avenida Maurílio Biagi (Pista Bairro/Centro)

Avenida Dr. Francisco Junqueira

Rua Fernando Costa

Rua Camilo de Mattos

Rua da Liberdade

Rua Cerqueira César

Rua Duque de Caxias / Praça Carlos Gomes

Avenida Jerônimo Gonçalves

Terminal Urbano / Plataforma B / Ponto 3

Ainda segundo a Transerp, por causa do evento, haverá reforço nas linhas:

203-Ribeirânia

148-Santa Cruz/Alto do Ipiranga

403-Jardim Manoel Penna

503-Recreio das Acácias

