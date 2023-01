Botucatu, Itatinga e São Manuel oferecem programas de auxílio a estudantes

Benefícios vão desde bolsas a custeio de transporte para estudantes do ensino superior e técnico. Cada cidade tem seu próprio protocolo para adesão de candidatos. Prefeitura de Botucatu deve gastar R$ 450 mil com cerca de 120 estudantes

Divulgação

As prefeituras de Botucatu, São Manuel e Itatinga (SP) estão com inscrições abertas para diferentes programas municipais de auxílio aos estudantes, que vão desde apoio financeiro direto até o custeio do transporte.

Em Botucatu, os candidatos ao Programa de Auxílio ao Estudante (PAE) têm até as 16h30 do dia 16 de fevereiro para pedir o benefício. As regras estão disponíveis no edital, publicado no site oficial do Executivo botucatuense.

O PAE prevê a transferência de recursos financeiros da administração pública a estudantes de ensino médio de curso técnico e de cursos de graduação que residam em Botucatu e frequentem as aulas, na modalidade presencial, em outro município.

São investidos cerca de R$ 450 mil por ano para beneficiar aproximadamente 120 estudantes. Os valores das bolsas variam conforme a realidade de cada aluno, cuja renda familiar não pode ultrapassar três salário mínimos por mês.

Antes da entrega dos documentos, o aluno (ou responsável legal) deverá agendar a entrega através dos telefones (14) 3811-1521 ou 3811-1522.

Itatinga

Estudantes de Itatinga, matriculado em instituições de ensino superior e ensino técnico, podem se candidatar ao Auxílio Transporte. A entrega de documentos por meio eletrônico deve ser feita entre os dias 10 e 15 de fevereiro.

O resultado vai ser divulgado no site da prefeitura no dia 21 de fevereiro e na data seguinte os candidatos devem entregar os comprovantes relacionados ao transporte. Mais informações podem ser obtidas na Casa do Cidadão pelo telefone (14) 3848-3039.

São Manuel

Em São Manuel, no dia 6 de fevereiro, serão iniciadas as inscrições de novos alunos e revalidações de beneficiários para o Reembolso Escolar referente aos meses de fevereiro a julho de 2023.

O cadastro deve ser feito no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), situado na Rua Coronel Amando Simões, 484, no centro, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h, até o dia 24 de fevereiro.

Após a conferência do check-list o aluno deverá protocolar toda a documentação junto ao Setor de Expediente Geral e Protocolo, na Rua Doutor Júlio de Faria, 518, no centro mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 12,07.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

Ufficio Stampa