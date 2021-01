bowl-mediterranea:-la-ricetta-super-sana-con-la-mozzarella-di-bufala

Le bowl, letteralmente “ciotole”, sono la moda del momento e sono la versione creativa del poke hawaiano. Al posto di riso e pesce crudo, si possono usare gli ingredienti preferiti e non necessariamente esotici, l’importante è costruire un piatto completo e bilanciato. A Le Biciclette Art Bar & Bistrot di Milano la cucina italiana viene interpretata con gusto contemporaneo incontrando pranzo, brunch, aperitivo e spingendosi fino a tarda notte. Nuove in carta, le bowl all’italiana e hamburger, ma in versione meneghina, come il Burger de Milan.

La ricetta della bowl mediterranea

Ingredienti per 4 persone



300 g di riso rosso integrale



50 g di aceto di riso



10 g di sale



10 g di zucchero



100 g di mozzarella di bufala campana



12 code di gamberi



80 g di capperi sotto sale



mezzo litro di olio di semi di girasole



8 foglie di basilico fresco



La buccia di 1 Limone biologico

Per il pesto di pomodori secchi



100 g di pomodori secchi sbollentati per 3 minuti



1 spicchio d’aglio



50 gr di pinoli



2 dl di olio extravergine

Procedimento

Preparare una marinata composta da aceto di riso, sale e zucchero e farla bollire per 5 minuti. Mescolare bene e lasciare in caldo.



Far bollire il riso integrale in acqua bollette poco salata per 45 minuti circa, scolare, far intiepidire e condire con la marinatura.



Per il pesto di pomodori secchi, mettere tutti gli ingredienti in un mixer, frullare fino a ottenere un composto omogeneo



Lavare abbondantemente sotto acqua corrente i capperi sotto sale, asciugare bene, friggere il olio di semi, scolare su carta assorbente e mantenere in ambiente asciutto.



Per i gamberi, far bollire le code in acqua salata con qualche goccia di limone per 3 minuti, scolare, sgusciare e tagliate a tocchetti.

Assemblaggio

Mettere il riso tiepido alla base di 4 piatti fondi, aggiungere il pesto di pomodori, i capperi croccanti, la mozzarella di bufala tagliata a dadini ed i bocconcini di gamberi. Condire con un fio di olio, la buccia di limone tagliata a julienne finissima e con le foglie di basilico spezzettate a mano.