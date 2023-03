Boxistas do Camelódromo que efetuaram recadastramento junto à Sedepp são convocados para apresentar documentos, em Presidente Prudente

Documentação deverá ser entregue pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente (Sedepp), localizada no Jardim Bongiovani. Boxistas do Camelódromo de Presidente Prudente (SP) são convocados para a entrega de documentos

Rodrigo Marinelli/g1

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) divulgou nesta quinta-feira (23), por meio de edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico (DOE), a convocação dos boxistas do Camelódromo para a entrega de documentos visando a retomada das atividades na Praça da Bandeira.

Segundo a publicação, os 277 comerciantes que efetuaram o recadastramento junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente (Sedepp), em outubro de 2018, devem apresentar cópias dos documentos solicitados com prazo improrrogável de dez dias corridos a contar da data seguinte à publicação da referida notificação, “sob pena de cancelamento do recadastramento e perda imediata do direito à exploração do box”.

A documentação deverá ser entregue pessoalmente pelo cadastrado na Sedepp, localizada na Rua Rau Marrey Júnior, número 250, no Jardim Bongiovani. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. No ato da entrega, será necessário apresentar identidade original com foto.

Leia a convocação na íntegra.

Documentação necessária

Registro Geral (RG);

Certidão de Pessoa Física (CPF);

Certidão de casamento ou nascimento;

Comprovante de residência atual;

Contrato de locação residencial, caso more de aluguel;

Declaração de que reside no município há mais de um ano (modelo fornecido pela Sedepp);

Última declaração completa do Imposto de Renda de 2021;

No caso de Declarante Isento – Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), (modelo fornecido pela Sedepp);

Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito negativo do Cadastro de Atividades Comerciais referente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que atuará no box;

Comprovante de aposentadoria ou pagamento de benefício previdenciário com valor de rendimento;

Comprovante de situação cadastral do CNPJ da atividade que exercerá no box, se tiver;

Declaração de que não possui outra atividade ou empresa além do box (modelo fornecido pela Sedepp); e

Carteira de Trabalho física – cópia da folha com os dados pessoais, cópia da folha com foto, cópia do último registro e cópia da folha seguinte do último registro (folha em branco), ou a impressão da Carteira de Trabalho Digital.

Boxistas do Camelódromo de Presidente Prudente (SP) são convocados para a entrega de documentos

Rodrigo Marinelli/g1

Orientações

A Sedepp realizará nesta sexta-feira (24), a partir das 8h, uma ação no Terminal Urbano para orientar os boxistas que foram cadastrados em 2018 no processo que antecedeu a reforma do Shopping Popular.

De acordo com a secretária da pasta, Ana Paula Setti, o objetivo é orientar os boxistas sobre os documentos que deverão ser entregues e tirar todas as dúvidas.

Já na próxima quinta-feira (30), às 19h, será realizada uma reunião com os comerciantes, no Auditório da Inova Prudente, segundo a secretária.

Conforme o Poder Executivo, a convocação é destinada aos 277 boxistas já cadastrados e que se enquadram nas regras elencadas pelo decreto municipal nº 16.462/2004, de autoria do então prefeito Agripino de Oliveira Lima Filho.

Boxistas do Camelódromo de Presidente Prudente (SP) são convocados para a entrega de documentos

Rodrigo Marinelli/g1

Camelódromo

As obras de revitalização do Camelódromos começaram em janeiro de 2020 e, conforme o cronograma inicial, deveriam ter sido concluídas em setembro daquele mesmo ano.

O custo total da obra, ainda conforme o secretário, que mencionou a construção dos boxes, da cobertura e da intervenção no piso, ficará em cerca de R$ 5 milhões.

