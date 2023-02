Local foi bloqueado no último dia 20 de janeiro após queda de barreiras no trecho de Piquete (SP). BR-459 chega a 15 dias de interdição e permanece sem previsão de ser liberada

PRF/Divulgação

A rodovia BR-459 completou 15 dias de interdição total nesta sexta-feira (3). O local foi bloqueado no último dia 20 de janeiro após queda de barreiras no trecho de Piquete (SP).

A estrada que liga o Vale do Paraíba ao sul de Minas Gerais foi interditada no último dia 20, entre os quilômetros 0 e 14, quando um deslizamento de terra atingiu a pista.

Equipes trabalham no local para a remoção da terra que desabou após as chuvas e avalia os impactos, além do risco de novos deslizamentos. Até esta sexta-feira (3) o local seguia sem previsão de ser liberado.

Vittorio Ferla