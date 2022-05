braciole-al-sugo,-la-ricetta-della-nonna:-morbida-e-saporita-per-una-cena-in-famiglia

Braciola è un termine che, nell’Italia settentrionale, si riferisce a un taglio di carne con osso proveniente dal carré di animali bovini e suini, mentre nell’Italia del sud consiste in un involtino di carne farcito.

Abbiamo preso in prestito ricetta degli ossi buchi milanesi, ed abbiamo preparato deliziose braciole al sugo, morbidissime e saporite, ancora più buone se preparate il giorno prima in modo che la carne assorba tutti i sapori del condimento.

Una ricetta semplice ed economica, ma d’effetto, con un sugo perfetto per fare la scarpetta.

Da proporre anche come piatto unico insieme al famoso risotto allo zafferano, o riso basmati bollito.

Ed ora procediamo.

Braciole al sugo

Ingredienti per 4 porzioni

4 braciole di maiale con l’osso

un piatto con un poco di farina

400 g di pomodori pelati

una cipolla

tre cucchiai di olio extravergine d’oliva

due cucchiai di burro

un bicchiere di vino bianco

mezzo litro di brodo di carne

un rametto di rosmarino

uno spicchio di aglio

un cucchiaio di prezzemolo tritato

scorza grattugiata di un limone

sale e pepe

Procedimento

Miscelate la farina con sale e pepe, ed infarinate le braciole da ambo le parti.

In un tegame fate appassire le cipolle con l’olio per due minuti;

aggiungete il burro e le braciole, e rosolatele su entrambi i lati e sfumate con il vino.

Quando il vino è evaporato, aggiungete i pomodori pelati, unite un rametto di rosmarino, e l’aglio, e coprite con qualche mestolo di brodo caldo;

mettete il coperchio e cuocete per circa un’ora, a fuoco basso, versando altro brodo nel caso si sia asciugato troppo.

Lasciate restringere il sugo, correggete di sale e pepe, ed a piacere aggiungete altro aglio tritato.

Servite le braciole al sugo cosparse con un trito di prezzemolo e scorza di limone grattugiata.

