Braciole di Melanzane ripiene fatte in padella, più buone e veloci della parmigiana. Pronte in pochi minuti, sono deliziose

Braciole di melanzane fatte in padella, una ricetta con le melanzane ripiene facile e veloce. Nulla di complicato, anzi le braciole di melanzane saranno uno sfizioso piatto unico per le nostre cene estive. In questa ricetta il ripieno è molto simile a quello per le polpette ma potrete riempirle con ciò che più vi aggrada, ad esempio carne e ricotta, o prosciutto e provola. Insomma una ricetta versatile e dalle mille idee. Anche il sughetto che si verrà a formare durante le cottura delle nostre braciole potrà essere utilizzato per condire la pasta. Vediamo quindi come prepararle. Leggi anche altre golose RICETTE CON LE MELANZANE

Braciole di melanzane, Ingredienti

2 melanzane medie

q.b. Olio di semi di arachide

q.b. sale

q.b pepe

700 ml Passata di pomodoro

3 foglie Basilico

1 spicchio aglio

300 g carne tritata

1 uovo

1 ciuffo Prezzemolo

2 cucchiai parmigiano grattugiato

q.b. Pangrattato

Braciole di melanzane, Preparazione

Iniziamo la preparazione delle nostre braciole di melanzane, lavandole, asciugandole e tagliando le due estremità. Quindi le tagliamo a fette in senso verticale. Mettiamo le fette tagliate in uno scolapasta coperte con abbondante sale grosso e lasciamole riposare così, con un peso poggiato sopra per almeno una quindicina di minuti, fino a che non perdano l’acqua in eccesso e anche il sapore amarognolo che le contraddistingue.

Una volta passato il tempo necessario sciacquiamo nuovamente le fettine di melanzane e strizziamole facendo attenzione a non romperle. Nel frattempo avremo messo sul fuoco una padella con abbondante olio di semi di arachide. Quando l’olio sarà ben caldo iniziamo a friggere le nostre melanzane. Quando saranno dorate, togliamole dal fuoco e mettiamole su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Nel frattempo prendiamo una bella ciotola capiente e mettiamo dentro la carne tritata, l’uovo, sale e pepe, prezzemolo tritato, formaggio grattugiato e iniziamo ad amalgamare il tutto con le mani. Alla fine aggiungiamo anche il pan grattato e continuiamo ad amalgare fino a che non raggiungiamo un composto molliccio ma compatto. Prendiamo adesso le nostre melanzane fritte e mettiamo al suo interno una parte del composto lavorato a mo di polpetta. Arrotoliamo la melanzana e chiudiamola con uno stuzzicadenti.

Continuiamo così fino ad esaurimento degli ingredienti. Prendiamo quindi un altro tegame capiente e mettiamolo sul fuoco con un filo d’olio evo e l’aglio sbucciato e schiacciato. Quando l’aglio sarà dorato aggiungiamo anche la passata di pomodoro e lasciamo in cottura a fiamma media per altri 10 minuti. Aggiustiamo quindi di sale e aggiungiamo qualche foglia di basilico spezzettata. Mettiamo infine le nostre braciole di melanzane nel sugo di pomodoro e continuiamo la cottura per altri 15 minuti coprendo con un coperchio. Le nostre braciole di melnzane sono pronte per essere gustate belle calde. Con il sughetto rimasto si può condire anche la pasta in modo da avere in un sol colpo, primo e secondo piatto. Buon appetito!

Braciole di Melanzane ripiene fatte in padella, più buone e veloci della parmigiana. Pronte in pochi minuti, sono deliziose scritto su Più Ricette da Redazione.