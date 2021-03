“Brad Pitt è devastato per la sua relazione difficile col figlio Maddox”

Nonostante Brad Pitt e Angelina Jolie siano già legalmente divorziati da due anni, la coppia sta attraversando un momento delicato che vede in ballo la custodia dei loro sei figli. Alle accuse di violenza domestica mosse dall’ex moglie, si è aggiunta la presunta testimonianza del figlio maggiore Maddox, 19 anni, che secondo quanto riportato da Us Weekly avrebbe espresso la sua volontà di cambiare legalmente il suo cognome con quello della madre. Sarebbe stato proprio uno scontro particolarmente violento tra padre e figlio a spingere la Jolie a chiedere il divorzio.

Brad Pitt sarebbe emotivamente a pezzi

Page Six rivela che Brad Pitt avrebbe “il cuore spezzato” per la fuga di notizie trapelata dal processo in cui è coinvolto con l’ex moglie. Una bufera mediatica che ha travolto il divo di Hollywood, isolato contro Angelina Jolie e i suoi stessi ragazzi. Lo scorso 12 marzo infatti, l’attrice ha depositato i documenti giudiziari indicando che sia lei che i suoi figli sono disposti a testimoniare contro Pitt, che invece vorrebbe ottenere la custodia legale e fisica dei ragazzi al 50 e 50 con l’ex moglie. Al momento non sembra esserci da ben sperare per l’attore, emotivamente ancora molto scosso dopo la fine del suo matrimonio. “Si è assunto la responsabilità delle sue azioni e ha tenuto conto dei suoi problemi passati, ha smesso di bere”, rivela una fonte a Page Six, chiarendo che Pitt si starebbe muovendo esclusivamente sulla difensiva. Non solo non ha mosso alcuna azione contro l’ex moglie, ma sarebbe convinto del fatto che la scelta della Jolie fosse studiata ad hoc contro di lui “per influenzare l’opinione pubblica prima della fine del processo”.

La relazione “difficile” con il figlio Maddox

Il rapporto tra Brad Pitt e il figlio Maddox negli ultimi anni si è rivelato turbolento e difficile: “Brad sembra essere sempre più isolato dai suoi figli, ed è devastato da questo”, spiega una fonte a Page Six. I suoi problemi con il ragazzo risalirebbero, in particolare, ad un episodio avvenuto nel 2016, quando a seguito di uno scontro padre figlio su un aereo dagli Usa all’Europa, l’attore è stato scagionato dalle accuse di abusi su minori fatte dal Dipartimento dei servizi per l’infanzia della contea di Los Angeles. Proprio quel litigio avrebbe spinto la Jolie a muoversi legalmente contro il marito, ottenendo il divorzio nel 2019. In un’intervista di quel periodo a GQ, Brad Pitt aveva chiarito di voler pensare solo al bene della sua famiglia: “Il nostro obiettivo è che tutti ne escano persone migliori e più forti: non c’è altro risultato”.