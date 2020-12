Brad Pitt e il compleanno chiuso in casa: almeno Shiloh andrà a festeggiarlo?

Compleanno in clausura per Brad Pitt. William Bradley Pitt compie 57 anni il 18 dicembre. Compleanno in solitaria. Senza fidanzata, vista la rottura con Nicole Poturalski. In lockdown rigido, quello imposto dalle autorità in California. E “a casa” dal lavoro, causa sospensione del set del suo nuovo film, il thriller Bullet Train. Quello con Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz. E, forse, Lady Gaga in apparizione straordinaria.

Brad Pitt compie 57 anni il 18 dicembre: segno zodiacale Sagittario, due ex mogli e 6 figli. Un compleanno in clausura: chiuso in casa. Per il lockdown e perché, dal set del nuovo film, l’hanno rimandato a casa. Almeno Shiloh riuscirà a “consolarlo”, e a festeggialo? Foto Getty

Brad Pitt rimandato a casa

Hanno scritto proprio così, gli americani, Variety in testa. “Brad Pitt rimandato a casa dopo che un membro della troupe è stato trovato positivo al Covid-19″. Tutti a casa, divo compreso, fino a data da destinarsi.

E così l’ex marito di Jennifer Aniston e Angelina Jolie si ritrova a festeggiare da solo? Questo ancora non lo sappiamo. Chissà se almeno l’adorata figlia Shiloh risucirà a raggiungerlo, portando fratelli e sorelle… Chissà cosa regalerà a quel papà a cui somiglia come una goccia d’acqua. E che, per passare più tempo possibile con lei e gli altri ragazzi della famiglia, è a quanto pare sceso a patti con l’ex moglie Angelina…

Shiloh Jolie Pitt e William Bradley Pitt: tale figlia, tale padre… Due gocce d’acqua, come dimostrano le nuove foto riemerse dall’album scolastico di Brad: anno 1978. Foto AP

Lo scorso 27 maggio, giorno del compleanno della sua prima figlia naturale (Shiloh compiva 14 anni), papà Brad era riuscito ad ottenere dalla ex moglie una “tregua” nella guerra ormai senza fine per la custodia dei figli.

Guerra cominciata nel settembre 2016 quando scoprimmo che i Brangelina non esistevano più. Separazione (e poi divorzio) dopo oltre 10 anni d’amore, due di matrimonio e 6 figli. Maddox (19 anni), Pax (18), Zahara (15), Shiloh (14), i gemelli Knox e Vivienne (12).

Compleanno con Shiloh e i ragazzi?

Papà Brad, per il compleanno della figlia, aveva ottenuto di andare a prenderla e passare con lei, e gli altri figli, l’intera giornata. Un pizza party. Esattamente come desiderava la ragazza. Non solo. Sapendo la passione per la fotografia della figlia, le aveva regalato una Polaroid vintage.

Aggiungete un filmino con gli auguri di amici e parenti lontani per la pandemia. E un album con le sue fotografie, scattate nel corso degli anni… Anche un corso di chitarra, in modo da poter suonare insieme… Chissà se adesso la ragazza riuscirà a contraccambiare.

Il regalo di Natale anticipato

Il tutto in attesa di quelle vacanze di Natale che, se tutto andrà come hanno detto gli avvocati, Brad riuscirà finalmente a passare con i suoi ragazzi. Almeno in parte. Non sappiamo se ci sarà anche Maddox, con cui i rapporti sarebbero ancora “congelati”. Ma davvero queste feste potrebbero essere diverse per l’attore premio Oscar per C’era una volta.. a Hollywood. Il premio dedicato ai figli: ascoltatelo e guardatelo qui sotto.

Già questo potrebbe essere un regalo di compleanno. Anticipato. Almeno stando al sito HollywoodLife. «Brad Pitt ne ha diritto», era stata la dichiarazione dei due più famosi divorzisti hollywoodiani. Brad ha diritto a passare alcuni giorni delle vacanze con i figli. Anche se questi abitano con mamma. E mamma non è un ostacolo facile…

Nel periodo del lockdown e a inizio dell’estate, le cose sembravano essersi calmate. Papà e mamma erano quasi d’accordo sulla “gestione” dei 6 figli. Shiloh, ma anche Maddox, Pax, Zahara e i gemelli Knox (qui sotto con lui) e Vivienne. Con le loro ville non poi così distanti, tutto sembrava più facile.

Brad Pitt andava a prendere i figli per portarli a casa sua. Angelina Jolie lasciava che lui arrivasse in moto, coi guanti bianchi, per passare del tempo intorno alla sua piscina…

Shiloh al centro della battaglia

Poi tutto si è di nuovo raffreddato, tra i due ex. O infiammato. Scegliete voi… Resta il fatto che Shiloh, “innamorata” del papà, si è ritrovata di nuovo al centro di una battaglia legale e famigliare. Con Brad sempre più convinto di “lottare” per avere, almeno per qualche giorno, i figli a casa sua…

Raoul Felder, avvocato e autore i libri sull’argomento “divorzio”, a HollywoodLife aveva detto: «Sono proprio questi i giorni in cui le ex coppie si ritrovano davanti al giudice per decidere con chi i figli passeranno le vacanze di Natale.

È normale che il padre abbia diritto di stare coi figli in quel periodo. Se davvero Angelina Jolie sta cercando di impedirgli di avere i figli per alcuni giorni e alcune notti durante la feste di Natale è irrealistico che un giudice le dia ragione.

Se fossi il suo avvocato non le consiglierei certo di litigare su questo tema. Lui ha diritto ad avere i figli con sé, e anche più di una sola notte»…

Buon compleanno, papà Brad…