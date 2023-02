bradesco-tem-instabilidade-no-login-do-app-e-internet-banking;-clientes-reclamam

O site Downdetector, que monitora a disponibilidade de serviços digitais, registrou os problemas enviados por clientes nesta manhã. Cerca de 70% dizem que há problemas com o login do app. Aplicativo do Bradesco

As plataformas digitais do Bradesco apresentam instabilidade na manhã desta quinta-feira (23). Clientes reclamam que não conseguiram realizar login, tanto no aplicativo como no internet banking.

Nas redes sociais, há uma porção de relatos de indisponibilidade e capturas de tela mostrando o erro apresentado (veja abaixo). O banco foi procurado pela reportagem do g1 e informou apenas que o app pessoa física apresentou momentos de intermitência pontuais, e que já foi regularizado. “Todos os canais de atendimento operaram normalmente”, diz.

O site Downdetector, que monitora a disponibilidade de serviços digitais, registrou os problemas enviados por clientes nesta manhã. Cerca de 70% dizem que há problemas com o login do app.

