Bragança Paulista abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

Oportunidades são oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O Fundo Social de Solidariedade de Bragança Paulista está com inscrições abertas para 42 cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições seguem até o dia 27 de março.

As aulas serão realizadas no Centro de Capacitação Treinamento Wanda Lonza Del Roio, no bairro do Henedina Cortez; no Centro Cultural Geraldo Pereira, no Matadouro; no Fundo Social de Solidariedade, no Matadouro, e na Cozinha da Igreja Nossa Senhora da Penha, no bairro da Penha.

As inscrições foram abertas no dia 27 de fevereiro. O interessado pode se inscrever pela internet ou de forma presencial no lugar dos cursos.

Até a manhã desta terça-feira (7), a prefeitura informou que mais de 1,5 mil inscrições já haviam sido realizadas.

Confira os cursos com vagas abertas:

Alta panificação artesanal

Alongamento de unhas

Artesanato em crochê

Ballet

Bordado livre

Bordados e acessórios em pedraria

Cabeleireiro iniciante, avançado, penteados e cabelos afro.

Capoeira

Coiffure e penteados

Confeitaria

Conversação em inglês para iniciantes

Corte e costura

Cozinha caipira

Confecção de bonecas de pano

Decoupage em vidros, louças, tecidos, sabonetes e madeira

Depilação

Designer de sobrancelha

Discotecagem

Massagem, massoterapia, drenagem linfática e pós operatório

Fotografia e tratamento de imagem

Gestão estratégica e posicionamento de marca para pequenos empreendedores

Gestão de vendas

Informática básica

Instrutor de coquetelaria

Jazz dance

Limpeza de pele (peeling, lifting)

Maker autômato

Manicure, pedicure e nail art

Maquiagem

Marmitas saudáveis congeladas

Monitor de turismo

Oficina de musicalização

Oficinas de arte terapia

Pintura em tecido

Pintura em tela

Solidariedade itinerante

Teatro

Técnicas básica de culinária e auxiliar de cozinha

Técnicas de extensão de cílios

Treinamento em rotinas administrativas (noções de contabilidade, RH e departamento pessoal)

Tricô

Violão adulto e infantil

