Bragança Paulista é destaque em mídia nacional com Projeto Combate ao Bullying

Nesta semana, o município de Bragança Paulista foi destaque em mídia nacional com o Projeto Combate ao Bullying, desenvolvido com os alunos da Rede Municipal de Ensino. A cidade foi citada como case de sucesso de prevenção em veículos de imprensa, após a tragédia que aconteceu na última segunda-feira (27/03), em São Paulo, que culminou no falecimento de uma professora.

O programa focado no combate ao bullying em toda a rede municipal de ensino já foi aplicado em 2019 e retornou no ano letivo de 2022, com duração de 24 meses.

Em entrevista aos veículos de imprensa, o idealizador do Projeto Combate ao Bullying, especialista em bullying e pós-graduado em psicopedagogia e comportamento humano, Eduardo Toledo, disse que é necessário um trabalho conjunto entre a família e a escola, como é realizado em Bragança Paulista. “Precisamos valorizar mais os educadores, instituições de ensino e trabalhar em conjunto, não simplesmente transferir a responsabilidade 100% para a instituição. Onde está o papel de educar, de mostrar o respeito, a valorização da vida? Esse trabalho começa em casa. A escola, por sua vez, deve atuar com atividades para estimular o trabalho em grupo, o respeito pelo próximo, a compreensão das diferenças, a boa convivência, e oferecer aos pais ajuda médica e/ou psicológica para a criança ou adolescente, quando necessário. Há quatro anos faço palestras semanais para crianças e adolescentes sobre o bullying em um projeto especial na cidade de Bragança Paulista que contempla desde o infantil, através do lúdico, até o ensino fundamental, e isso fez e faz diferença na vida da comunidade”, disse.

Além disso, o especialista Eduardo Toledo, ressaltou a importância de Bragança Paulista nesse cenário do bullying. “Bragança Paulista não vê a questão do bullying, da violência física e psicológica, das agressões e angústia nas crianças, como algo que não deva ser percebido. A Prefeitura se preocupa com esse tema desde 2019, seja com formações de educadores, com a conscientização dos alunos da rede municipal de ensino e dos pais, tanto que neste ano de 2023 estamos realizando palestras para os pais e responsáveis dos alunos. Então, a Prefeitura de Bragança Paulista tem sido muito feliz e muito coerente com esse projeto. É um orgulho para nós reforçamos esse tema, sendo Bragança Paulista um dos municípios pioneiros no combate ao bullying nas escolas”.

Os trabalhos sobre o combate ao bullying nas escolas municipais de Bragança Paulista buscam apoiar e realizar eventos para o despertar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e a sociedade em geral ao respeito às diferenças, ao fortalecimento dos laços da amizade, ao companheirismo e ajuda mútua, na busca de um ambiente saudável de convívio.

Importante destacar que um ambiente saudável propicia o melhor desempenho nos estudos e na construção de um meio de colaboração baseado no estímulo às responsabilidades individuais, que, somadas, facilitam o cumprimento das metas educacionais.

Os trabalhos têm por objetivo dar continuidade e apoio a atividades que visam o respeito nas relações e a diminuição da pressão de grupo. Também abordam como todos os integrantes do convívio social do aluno, tais como os agentes escolares, os professores, a família e a sociedade são responsáveis e podem ajudar a eliminar a violência, o bullying e o assédio moral.

O Projeto Combate ao Bullying conta com ações para os estudantes, como peça teatral para o ensino infantil, palestras para alunos do ensino fundamental e oficinas para educadores. O projeto também entregou jogos com o tema “Sentimentos” para todas as escolas da rede, incluindo ensino fundamental e o infantil.

O combate ao bullying também faz parte do calendário de eventos da Semana de Conscientização sobre o Combate ao Bullying, instituída pela Lei Municipal nº 4573/17.

