Brand protagonisti, realtà virtuale e utenti co-creatori: così innoveranno le aziende

La ricerca Innovate your Innovation di Ipsos e Nextatlas suggerisce ai brand di ampliare le visioni su circolarità, digitale e centralità delle persone nei processi di acquisto

“Cosa facevamo prima del Covid e cosa faremo dopo?”. È una domanda che investe le aziende alle prese con l’innovazione, perché il momento è di passaggio ma alcuni grandi macrotrend restano. Si continuerà quindi a investire su tecnologie che spostano gli equilibri (blockchain, Ai, cloud), si scommetterà sempre sull’ibridazione tra online e offline e si continuerà a fare innovazione di prodotto e aziendale, cercando di farsi ispirare anche dagli attori esterni al proprio perimetro

Tuttavia bisognerà in ogni caso fare un salto in avanti, come dimostra la ricerca Innovate your Innovation 2021, un progetto che nasce dalla collaborazione tra la società di ricerca Ipsos e Nextatlas, la piattaforma che offre trend, dati e insight ai clienti monitorando un ampio bacino di trendsetter e early adopters presente online.

Da un lato quindi le interviste ai top manager di settori come food and beverage, retail, beauty, fashion (Ipsos); dall’altro i dati analizzati dall’artificial intelligence propria di Nextatlas, che ha restituito, nell’ambito della ricerca, i topic di conversazione – correlati all’innovazione- prevalenti tra i trendsetter.

Nel prossimo futuro le aziende dovranno sempre più badare alla sostenibilità concreta e certificabile; creare un digitale immersivo, uno step molto più avanzato dei social; abbandonare del tutto il paradigma del consumatore e abbracciare totalmente quello delle persone, individui da ascoltare ed eventuamente coinvolgere nei processi di co-creazione.

Sono tre approcci confermati, secondo Ipsos, dalla rilevazioni dei bisogni e dei comportamenti che stanno attualmente riconfigurando il mercato: da sempre le persone cambiano in relazione agli eventi circostanti, oggi però è diventato più difficile prevedere le scelte e quindi farsi notare, complice anche il profluvio di immagini, spunti, consigli a cui il pubblico è sottoposto ogni giorno su migliaia di prodotti.

Cresce inoltre l’ingerenza dei temi sociali nel marketing: proprio su quelli le aziende verranno giudicate dal consumatore che, a differenza del passato si aspetta che i brand agiscano in prima persona sulle grandi questioni e ascoltino la base. Inoltre la soddisfazione funzionale garantita dai beni acquistati non basta più e bisogna costruire legami emotivi con i consumatori: solo in quel caso, anche davanti agli errori dei marchi, le persone saranno più disposte a perdonare.

Il progetto Innovate Your Innovation 2021, grazie alla sinergia tra Ipsos e Nextatlas, fa di fatto convergere il punto di vista alto (quello dei leader delle aziende) e quello dal basso ottenuto attraverso il monitoraggio del bacino dei trendsetter (ammesso che di basso si possa ancora parlare). E proprio da questo ascolto emerge che la rilevanza della sostenibilità, tema ambientale, in nome di circolarità e rigenerazione, ma anche inclusivo di altri aspetti sociali.

Vietato, per le aziende, essere generici perché la sostenibilità deve essere verificabile, concreta e con un obiettivi di medio-lungo periodo, concepita by design e non solo compensazione ex post dei danni causati all’ambiente. Altro macrotema, il digitale e la transizione a una realtà virtuale condivisa, immersiva e gamificata. Il metaverso diventa quindi il prossimo stadio della vita social, come dimostrano già le piattaforme per il gaming, e i brand dovranno presidiare questi nuovi media guardandoli come canali commerciali veri e propri dove si spende, socializza, si giocare.

Infine, la relazione tra innovazione e persone: il futuro riguarda soprattutto i giovani e quindi la Gen Z che, a differenza delle altre, è meno target e più co-creatrice, grazie alla sua tendenza a fare business in prima persona, utilizzando i tool esistenti non solo per svagarsi ma anche per monetizzare i talenti. In tutti i casi, sono le conversazioni online degli early adopters e dei microinfluencer di settore a garantire che su questi temi (human centricity, digitale, regenerative circularity) aumenteranno i volumi di conversazione nei prossimi mesi.

Nel breve periodo, quindi, per venire incontro a tutti questi nuovi bisogni, serviranno framework di innovazione agili, veloci e reattivi; nel lungo termine invece andranno usate sempre meglio le tecnologie predittive perchè l’obiettivo è continuare a fare business al meglio ma anche diminuire i rischi a cui le aziende sono esposte, in termini di insuccessi commerciali ma soprattutto di danni alla propria brand identity.