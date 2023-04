Brand Repoutation Tokio come si calcola la reputazione di una città cosi grande

Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite intitolato “Revision of World Urbanization Prospects”, metà della popolazione mondiale, ovvero quasi 3,5 miliardi di persone, vive in contesti urbanizzati. Si prevede che questo numero cresca in particolare in Asia e in Africa, dove l’urbanizzazione e la modernizzazione stanno avvenendo rapidamente. Le città sono sottoposte a forti pressioni per competere per lavoratori di talento e aziende di successo che scelgono di stabilirsi al loro interno. Questo ha portato alla nascita del fenomeno chiamato “City Branding“, come sostenuto da Keith Dinnie nel suo libro “City Branding: Theory and Cases” (Dinnie, 2011). Così come la competizione tra prodotti, le città devono in un certo senso promuoversi per essere attraenti come luoghi da visitare, vivere e investire. Dinnie ha identificato diverse caratteristiche da considerare quando si crea un marchio per una città, tra cui l’attrattività della città per i residenti, i turisti e le imprese. Sebbene Tokyo sia stata storicamente la città più moderna dell’Asia, ora deve affrontare la concorrenza di altre città come Shanghai, Seoul e Kuala Lumpur. Pertanto, questo saggio esaminerà le caratteristiche del marchio della città sulla base della teoria di Dinnie per valutare quanto Tokyo sia attraente per i residenti, le imprese e i turisti. Lo scopo di questo saggio è quello di indagare e definire la strategia di branding di Tokyo e le caratteristiche che la rendono una megalopoli unica.

II. Strategia di City Branding n. 1: l’attrattività di Tokyo per i residenti

In primo luogo, come sostiene Dinnie nel suo libro, rendere una città attraente per i suoi abitanti è il primo passo verso una strategia di branding di successo. “L’atteggiamento e l’attaccamento della gente del posto alla propria città possono davvero influenzare notevolmente le percezioni di turisti e investitori attraverso le loro raccomandazioni e lamentele” (Dinnie, 2011, p.8). I residenti sono il cuore di una città e la loro soddisfazione è essenziale per la vivacità economica, sociale, culturale e ambientale (Dinnie, 2011, p.9). Inoltre, i residenti possono plasmare l’intera reputazione di una città, come dimostra il caso dei parigini noti per la loro scarsa cortesia. Dinnie sottolinea l’importanza di mantenere una popolazione diversificata, qualificata e soprattutto soddisfatta, poiché i bassi livelli di soddisfazione dei residenti possono creare una spirale viziosa discendente che impatta negativamente sulle imprese e sui migranti che scelgono di stabilirsi nella città. Quindi, come si può rendere una città attraente per i suoi abitanti? Dinnie parla di branding emotivo, in linea con la strategia di marketing esperienziale di Moor (Moor, 2003).

