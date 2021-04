brando-giorgi-operato-dopo-isola-e-annuncia:”voglio-difendermi-in-studio”

Nella puntata di giovedì 15 aprile 2021 Brando Giorgi ha lasciato L’Isola dei Famosi. Il concorrente è stato costretto al rientro in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico per un distacco della retina. In un primo momento Brando ha abbandonato L’Isola per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Durante la diretta, invece, l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino ha annunciato in diretta che aveva lasciato. L’operazione è andata bene ed è stata fatta sabato scorso. L’attore si è mostrato sui social aggiornando sulle sue condizioni di salute. Con gli occhi protetti rigorosamente dagli occhiali da sole, ha fatto sapere che tutto è andato per il meglio. Deve stare steso per due giorni circa, poi ne avrà per altri giorni prima di tornare alla vita di tutti i giorni.

Nelle ultime ore ha preso le distanze dal resto del gruppo che ha accusato di fare branco contro di lui e la sua decisione di vivere in isolamento, collaborando solo con gli altri per lo stretto necessario. Una scelta, questa, che ha provocato con pochi critiche e attacchi da parte dei naufraghi nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda qualche giorno fa. Nel video post-intervento, oltre a dire come sta, Brando Giorgi ha espresso il desiderio di andare il prima possibile in studio per difendersi:

“Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’”

C’è stato, infatti, un confronto acceso tra l’attore e il resto dei naufraghi. Il concorrente aveva accusato i compagni di avventura di un complotto ai suoi danni. Valentina Persia è tra coloro che aveva legato meno con lui e l’aveva accusato di fare buon viso a cattivo gioco. In sintesi, fare tutto in favore di telecamere.

L’attacco più forte arriva a sorpresa da Ubaldo Lanzo. Il cromatologo ha sostenuto di avere ‘sputato’ su tre piatti: Burinos, Rafinados e su loro. Secondo il suo punto di vista, l’hanno sfamato e non ha accettato la sua decisione di diventare un Raf Degan versione 2.0.

Quando sarà ospitato da Ilary Blasi in studio? Oltre alla quarantena di circa due settimane, la data della sua presenza appare non chiara: dovrà riprendersi dall’intervento.