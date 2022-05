branko,-l’oroscopo-del-week-end-7-8-maggio:-le-previsioni-per-bilancia

Come andrà il week end del 7 e 8 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Bilancia? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Branko oroscopo del week end 7-8 maggio: Bilancia

Hai una grande capacità di amare e lo stai lasciando andare perché hai paura di ascoltare il tuo cuore, sai di amare una persona speciale, non lasciarlo scappare. Una brutta giornata per coloro che stanno attraversando una rottura.

