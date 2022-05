Come andrà il week end del 7 e 8 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Scorpione? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

LE PREVISIONI PER TUTTI I SEGNI

Branko oroscopo del week end 7-8 maggio: Scorpione

Non è il momento di correre rischi negli affari, né di investire denaro in cose di lusso o fare spese pesanti, devi iniziare a prendere decisioni sull’uso dei tuoi soldi e sull’ordine delle finanze. È una buona opzione per iniziare a risparmiare.

L’articolo Branko, l’oroscopo del week end 7-8 maggio: le previsioni per Scorpione proviene da L’Occhio.