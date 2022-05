Come andrà il week end del 14 e 15 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Gemelli? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

LE PREVISIONI PER TUTTI I SEGNI

Branko oroscopo del week end 14-15 maggio: Gemelli

Se usi la tua immaginazione al lavoro, andrai benissimo, non essere timido. Avrai il rispetto di tutti i tuoi colleghi per aver fatto le cose bene. Dal punto di vista finanziario, è meglio non fare promesse che non puoi mantenere. Oggi inizia una buona striscia sentimentale, che durerà a lungo. Vuoi passare più tempo con i tuoi cari ed è una buona idea, prova a farlo.

In amore, di fronte a una provocazione, è meglio tacere, osservare, pensare e poi parlare, non il contrario. Per una buona salute, anteponi la cura del tuo corpo ad altre occupazioni, uscirai molto bene dall’evento. Ti senti molto bene, con rinnovata energia e voglia di sperimentare. Questo è un giorno positivo per le tue abitudini, se stai pensando di rinunciare a una cattiva abitudine.

L’articolo Branko oroscopo del week end 14-15 maggio: le previsioni per Gemelli proviene da L’Occhio.