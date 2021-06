branzino-al-forno:-una-ricetta-semplice!

Sfatiamo la credenza che cucinare il pesce sia difficile: la ricetta del Branzino al Forno è a prova di bambino!

Branzino al Forno con patate

Non so perchè, ma tutte le volte dico di aver cucinato un pesce al forno, mi sento un super eroe vedendo la reazione di chi ho davanti!

Sfatiamo una volta per tutte questo mito: cucinare il pesce non è così difficile.

Ovviamente come per ogni cosa è necessario documentarsi, sapere cosa si sta cucinando e informarsi sui tempi per una cottura perfetta.

Credimi però: quando cucinerai questo Branzino al Forno, ti mangerai le mani per non averlo fatto prima!

In questo articolo ti parlo di Branzino, ma ovviamente potrai scegliere altri pesci interi come ad esempio l’ Orata, il Dentice, il Paggello Fragolino, la Spigola o anche il meraviglioso Pesce San Pietro.

L’ elemento fondamentale da tenere in considerazione è il tempo di cottura.

Sai già come calcolarlo?

No? Ok, te lo spiego io!

E’ semplicissimo e consiste in un piccolo trucchetto tramandatomi dal mio pescivendolo di fiducia: il fantastico Ciro!

Nel momento in cui andrai ad inserire il pesce in forno, questo dovrà essere già in temperatura di 15 minuti a 180°.

In questo modo nel momento in cui andrai ad aprire il forno, la temperatura non crollerà.

Tornando al tempo di cottura invece, si calcola in questo modo:

30 minuti per ogni kg di peso del pesce

Facendo quindi l’esempio di un Branzino da circa 1200 gr, io lo tengo in forno circa 35/40 minuti.

Ti accorgerai che il Branzino al Forno è pronto perchè l’ occhio sarà diventato bianco.

Ora che sai questi piccoli trucchetti, sei pronta per cucinare!

La Ricetta del Branzino al Forno

Ingredienti per 2 persone: 1 Branzino di circa 1 kg / 1, 2 kg

Rosmarino

Timo

Limone non trattato

Procedimento:

Accendi il forno a 180 °

Fodera una teglia con carta da forno

Lava il Branzino, già pulito delle interiora dal tuo pescivendolo, e asciugalo accuratamente;

Posizionalo sulla teglia e inserisci lungo il taglio della pancia 3 fettine di limone, 1 rametto di timo e 1 di rosmarino;

Non aggiungere olio prima della cottura perchè rischieresti di far friggere la pelle ed ottenere un aroma poco gradevole;

trascorso il tempo di cottura che ti ho indicato precedentemente, estrai il Branzino e preparati a pulirlo;

con l’aiuto di due cucchiai parti staccando la coda e solleva delicatamente la pelle;

se il Branzino è cotto perfettamente sarà una operazione semplicissima;

sempre aiutandoti con le posate, ricava i due filetti dal primo fianco e trasferiscili nel piatto da portata;

stacca la spina centrale e aiutati con una pinza per eliminare le eventuali lische rimaste nella carne;

ricava quindi gli altri due filetti dal secondo fianco, sempre aiutandoti con il cucchiaio che servirà per staccarli dalla pelle.

Condisci il Branzino con un filo di Olio Evo a crudo e una spolverata di Sale Nero.

Se vuoi, puoi cuocere il Branzino al Forno in una teglia insieme a delle patate novelle e del Trevigiano: è un tris che adoro!

Come vedi cucinare il Pesce al Forno è estremamente semplice, veloce ed è un metodo di cottura che ti faraà apprezzare al meglio tutta la bontà di questa carne.

Il mio consiglio

Nel momento in cui decidi di acquistare un pesce intero è quello di richiedere sempre pesci pescati e non di allevamento.

Muovendosi in acque libere, i pesci sviluppano una fibra muscolare migliore e sono più saporiti!

Per qualsiasi informazione non esitare a scrivermi alla mia mail infoçtheredgourmet.it

Sono pronta a rispondere a tutte le tue domande!

Ti aspetto alla prossima ricetta!

Lorenza