Brasil ganha mais de 72 km² de território, diz IBGE

Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro. Instituto também divulgou mapas atualizados com os novos limites de 174 municípios brasileiros. Globo terrestre

Marcos Serra Lima/G1

A área territorial do Brasil aumentou em 72,2 km² em 2022, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro.

A expansão foi de 8.510.345,540 km², em 2021, para 8.510.417,771 km², no ano passado. Segundo o instituto, o aumento do território se deve a novos delineamentos de fronteira internacional em trechos do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

“A partir de imagens de satélite atualizadas, a área de Geociências do IBGE aprimorou o cálculo o delineamento da cobertura do território brasileiro e descobriu que a extensão do País é 72km² maior do que se imaginava antes. Importante destacar que não houve mudança de fronteiras, só de mensuração de superfícies em trechos da fronteira nos estados citados”, explicou o IBGE.

“Esse cálculo é feito com base nos dados fornecidos pelas Comissões Demarcadoras de Limite do Ministério das Relações Exteriores e na melhoria de insumos cartográficos (imagens de satélite).”

Mapa interativo mostra crescimento territorial do Brasil

Atualização de limites

O instituto também divulgou nesta quarta mapas atualizados com os novos limites de 174 municípios brasileiros. As mudanças na divisão político-administrativa aconteceram entre 1º de maio de 2021 e 31 de julho de 2022.

O estado com maior número de mudanças nos limites municipais foi o Rio Grande do Sul (61 municípios), seguido por Pernambuco (50) e Paraná (47).

Municípios que tiveram atualizações em seus limites

Divulgação/IBGE

Também houve alterações em Mato Grosso (6), Maranhão (3), Rio Grande do Norte (3), além de Tocantins (2) e Goiás (2).

“As atualizações acontecem a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada estado e encaminhados ao IBGE”, explica Roberto Tavares, coordenador de Estruturas Territoriais, da Diretoria de Geociências do IBGE.

Todas as informações sobre as alterações estão no site do IBGE.

Vito Califano