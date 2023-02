Brasileira na Turquia arrecada doações para desabrigados após terremoto que abalou o país e chocou o mundo: ‘desesperador’

Terremoto na Turquia já é considerado o sétimo desastre natural mais mortal deste século. A tragédia superou o terremoto e o tsunami que abalaram o Japão em 2011. Na última segunda-feira (20), novo tremor assustou o país. Santista, que mora na Turquia, arrecada doações para desabrigados em Istambul

Uma brasileira, de 31 anos, que mora na Turquia e acompanhou o drama de um país abalado, após um terremoto de magnitude 7.8, resolveu arregaçar as mangas e ajudar os desabrigados. A empresária Ana Carolina Morais, que nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, e atua no setor de turismo disse ter arrecadado diversas tendas para ajudar as famílias necessitadas. Na última segunda-feira (20), inclusive, o país foi novamente chacoalhado por um terremoto, esse com 6.3 de magnitude, em Hatay, uma das áreas mais afetadas pelos tremores registrados a partir de 6 de fevereiro.

“Em dois dias, conseguimos comprar oito tendas só com doações do Brasil. Mas, de uma forma geral, já arrecadamos mais de 100 tendas e vamos continuar”, contou Ana Carolina, que mora em Istambul há cinco anos. Esse já é considerado o sétimo desastre natural mais mortal deste século – são mais de 41 mil vítimas fatais. A tragédia superou os terremoto e o tsunami que abalaram o Japão em 2011.

Depois do terremoto de 7.8, o país registrou mais de 100 tremores entre as regiões central e sul, em área próxima à Síria, que também sofreu com os tremores e teve diversas mortes.

“Eu tenho amigos que são de uma das regiões mais afetadas que é Kahramanmaraş, que chegou a ter 70% da cidade destruída. Os prédios que não desabaram por inteiro estão sendo derrubados para não ter mais riscos de queda. A situação está muito desesperadora”.

“Não sabemos como ficarão as coisas por aqui e nem quanto tempo isso vai demorar para se normalizar. Mas a esperança ainda continua no país, porque, mesmo após o terremoto, ainda são encontradas pessoas vivas”, finaliza Ana.

Equipes de resgate de várias partes do mundo estão atuando na Turquia, inclusive do Brasil. Ela contou que as pessoas se uniram e criaram grupos no Instagram para compartilhar informações. “As mensagens sobre possíveis pessoas vivas são enviadas até chegar a uma equipe de resgate. Todos ajudam, mas, infelizmente, não tem colaboradores suficiente para resgatar a todos”, contou.

De acordo com Ana Carolina, milhares de pessoas estão sem moradia e dormindo na rua. “A região afetada é de um povo muito simples e sem estrutura. Muitos já não tinham quase nada e agora ficaram sem nada”. explicou.

