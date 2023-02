Brasileira presa com cocaína na Indonésia fala com a família pela 1ª vez desde que foi detida: ‘Confiando em Deus’

Embaixada do Brasil na Indonésia também conversou com ela, segundo advogado que acompanha o caso. Brasileira embarcou em Florianópolis no fim de dezembro. Brasileira presa com cocaína na Indonésia: o que se sabe e o que falta saber

A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, presa e indiciada por tráfico de drogas na Indonésia, conseguiu conversar com a família na madrugada desta sexta-feira (3), informou o advogado Davi Lira da Silva. Desde que foi detida no país estrangeiro, ela não havia conseguido contato com parentes.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo o defensor que acompanha o caso, a embaixada do Brasil na Indonésia também conversou com ela.

Manuela Vitória, de 19 anos, foi presa na Indonésia

Redes Sociais/ Reprodução

A brasileira embarcou em Florianópolis no final de dezembro e foi detida com aproximadamente 3 quilo de cocaína no aeroporto da Ilha de Bali.

No país, segundo o Ministério das Relações Exteriores, “pessoas detidas com entorpecentes, em qualquer quantidade poderão ser condenadas a penas que variam de vários anos de prisão até a pena de morte”.

“Ela disse que está emocionalmente mais estável e que tem confiado em Deus. Que Ele é senhor do impossível e que, para ela, tem uma nova história”, afirmou Silva.

Manuela Vitória de Araújo Farias tem 19 anos e possuiu residência em Santa Catarina, estado onde vive a mãe, e no Pará, onde o pai mora. Conforme o advogado, ela atuava como autônoma, vendendo perfumes e lingeries no Brasil.

Segundo Silva, a prisão da mulher ocorreu entre 31 de dezembro e 1º de janeiro no aeroporto de Bali. Em 27 de janeiro a mulher foi indiciada por tráfico de drogas.

Indiciada foi mula, diz defesa

A defesa alega que a mulher foi enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surfe para ela no país asiático, e que ela foi usada como ‘mula’. Ainda de acordo com Silva, ela chegou a abandonar a ideia, mas foi obrigada pela organização a continuar.

“Disseram que lá ela poderia orar nos templos para pedir a cura da mãe”, complementou o defensor. Segundo Silva, a mãe dela sofreu um AVC e está internada.

Ao g1 SC, a Polícia Civil de Santa Catarina não passou detalhes sobre a suposta organização criminosa, mas informou que “todas as investigações são mantidas em sigilo”.

LEIA TAMBÉM

Brasileira presa com cocaína na Indonésia: o que se sabe e o que falta saber

Brasileira é presa com cocaína em aeroporto na Indonésia; defesa diz que ela era ‘mula’

Quem é a brasileira presa com cocaína na Indonésia, país onde há pena de morte

Brasileira detida na Indonésia com cocaína

Arquivo de Relações Públicas da Polícia de Bali

Ministério das Relações Exteriores

O Itamaraty disse em nota que acompanha o caso: “O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Jacarta, tem conhecimento do caso e vem prestando a assistência consular cabível à nacional, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.

Na tarde desta sexta-feira (3) a reportagem tentou contato com a Embaixada do Brasil em Jacarta, na Indonésia, e aguardava retorno até a última atualização do texto.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vito Califano