Brasileiro ferido em ataque à faca em Amsterdã recebe alta médica

Amigos sergipanos estão em férias na Holanda e foram surpreendidos no saguão do hotel pelo agressor, preso logo após o crime. Advogado sergipano atacado a facadas em Amsterdã recebe alta médica

Bruno Santana

O advogado Matheus Henrique Silveira, 32 anos, que foi atingido com golpes de faca em um ataque a um grupo de brasileiros no saguão de um hotel no Centro de Amsterdã, na Holanda, recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira (13).

Ele levou quatro facadas na última quinta-feira (9) e precisou ficar ficou internado. O agressor foi preso em seguida ao crime

Matheus estava em férias com um grupo de nove sergipanos, para uma viagem de 10 dias em que conheceriam sete cidades, mas com o ocorrido só possível visitar três delas.

Grupo de amigos sergipanos em passagem por Bruxelas,

Entenda o caso

A vítima estava com um grupo de cinco amigos brasileiros de um hotel em Amsterdã, quando um homem os atacou com uma faca. Em seguida, agressor foi preso e identificado como um alemão, de 28 anos, que não possui endereço fixo.

No sábado (11), ele conseguiu a documentação para ter acesso ao seguro saúde, exigida pelo consulado geral do Brasil em Amsterdã e a família falou pela primeira vez sobre o ocorrido.

Matheus Henrique Silveira foi atingido com golpes de faca durante um ataque em Amsterdã

