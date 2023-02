Brasileiro preso na Argentina é extraditado e transferido para penitenciária de Uruguaiana, diz PF

Homem é acusado da prática de furtos e roubos de cargas de caminhões no Rio Grande do Sul e em outros estados. Há mandado de prisão contra ele no Brasil. Homem de 45 anos foi entregue pela Interpol argentina aos policiais federais no Aeroporto Internacional de Buenos Aires

Polícia Federal/Divulgação

Um homem de 45 anos que estava preso na Argentina desde 2019 foi extraditado para o Brasil e preso em Uruguaiana, na fronteira do RS com o país vizinho, neste sábado (25). De acordo com a Polícia Federal, responsável pela operação, o homem é acusado de furtos e roubos de cargas de caminhões no Rio Grande do Sul e em outros estados.

Um mandado de prisão contra ele já havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Uruguaiana. O homem, que não teve sua identidade revelada, foi transferido à penitenciária de Uruguaiana, onde permanecerá à disposição da Justiça Estadual. A operação da PF foi realizada em conjunto com as autoridades argentinas e com a Interpol.

Segundo as investigações, o denunciado era chefe de uma quadrilha que atuava no roubo de cargas. A polícia ainda suspeita que ele possa ser um dos mandantes da ordem para assassinar o policial responsável pelas investigações.

Para que o homem continuasse preso na Argentina durante o andamento do processo de extradição, a a Interpol foi comunicada pelas autoridades argentinas e incluiu os dados do foragido na Difusão Vermelha, lista de procurados internacionais da instituição.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata