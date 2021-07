brave-and-beautiful:-location-e-dove-rivedere-le-puntate

La popolare soap opera turca Brave and Beautiful ha preso il via lunedì 5 luglio 2021 alle 14,45 su Canale 5, riscuotendo il gradimento del pubblico televisivo italiano. Ezgi e Ozgur (interpretati da Ozge Gurel e Can Yaman) hanno fatto posto alla storia d’amore di Cesar e Suhan.

C’è un elemento che contraddistingue le dizi turche e che forse non tutti inizialmente si accorgono. Di cosa stiamo parlando? Delle ambientazioni. La magia di Istanbul ad esempio (la città più affascinante e misteriosa del Medio Oriente, dove tutto può accadere) ha fatto infatti da sfondo a Daydreamer e Mr. Wrong.

Le location di Brave and Beautiful

Mare, monti, natura incontaminata diventano protagonisti della soap. Stessi elementi sognanti e rilassanti che ritroviamo anche in Brave and Beautiful. Sono in tanti già a domandarsi dove è stata girata la nuova dizi turca targata Mediaset?

Stando alle indicazioni che riportano i siti turchi, Cesur ve Guzel è stata girata in varie location. Oltre alla magica e sensuale Istanbul, il set di alcune scene è il caratteristico quartiere di Tuzla. Si tratta di un comune facente parte l’area metropolitana dell’ex Costantinopoli, dalle caratteristiche e variopinte case in stile ottomano.

Tuzla è dislocata nella parte asiatica di Istanbul. Per quanto riguarda le altre ambientazioni, si apprende che la casa della famiglia Korludag a Istanbul si trova in Tesvikiye Cd 15a, a Harbiye, nel distretto di Sisli sempre nell’ex capitale ottomana.

Il villaggio di Korludag, invece, si trova a Bayramoglu, nella provincia turca di Kocaeli. Mentre il Korludag manor è situato a Polonez nel distretto di Beykoz. Location che diventano protagoniste della narrazione, ma anche forse, di qualche tour delle fan.

Brave and Beautiful repliche

Cosa succede se non è possibile vedere in prima visione tv in daytime gli episodi di Brave and Beautiful? Niente paura. Gli episodi della nuova soap opera turca possono essere rivisti in streaming. Basta andare sulla pagina ufficiale della dizi sul portale Mediaset Play Infinity.

Inoltre, se aveste voglia di rivedere le puntate magari durante la pausa dal lavoro, oppure mentre vi recate o tornate dall’ufficio o altro luogo, è possibile scaricare l’app di Mediaset Play sul proprio smartphone.