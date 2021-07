Brave and Beautiful: trama, attori, puntate e tutte le curiosità sulla serie tv turca, in onda a partire da lunedì 5 luglio su Canale 5.

Brave and Beautiful: trama, attori, puntate e tutte le curiosità sulla serie tv turca, in onda a partire da lunedì 5 luglio su Canale 5. (Fonte Mediaset Infinity)

Tempo di cambiamenti in casa Mediaset! E di novità super interessanti. A partire da lunedì, 5 luglio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova serie tv, direttamente dalla Turchia. Dopo Mr Wrong e Love is in the air, arriva Brave and Beautiful. La serie prenderà il posto di Mr Wrong e sarà trasmessa tutti i giorni, alle ore 14 e 45: il telefilm con Can Yaman e Ozge Gurel andrà invece in onda soltanto il martedì sera.

LEGGI ANCHE —-> Mr Wrong, la nuova serie con Can Yaman: puntate, trama, curiosità, e dove seguirlo

Ma di cosa parla la nuova serie? Il promo sembra essere davvero interessante! Scopriamo tutti i dettagli sulla trama, il cast e tutte le curiosità della new entry del pomeriggio di Canale 5.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Brave and Beautiful, arriva una nuova serie turca: tutto sulla trama, gli attori e le puntate

Una nuova storia travolgente sta per iniziare. Si tratta di Brave and Beautiful, un serial televisivo trasmesso in Turchia tra il 2016 e il 2017 e che da lunedì andrà in onda anche in Italia. Protagonista della storia è Cesur, che torna a Korlugag, il suo paese di origine, fuori Istanbul, con l’obiettivo di vendicarsi di un vecchio amico di famiglia, Tashin, l’uomo che avrebbe ucciso suo padre. Quello che Cesur non immaginava, però, era che si sarebbe innamorato della bellissima Suhan, la figlia di Tahsin.

A interpretate il ruolo dei protagonisti sono l’attore e modello Kivanç Tatlitug, classe 1983, Best model of the world nel 2001 e l’attrice Tuba Buyukustun, classe 1982, nominata agli Emmy nel 2014 per la serie 20 Dakika. Nel 2018 riceve una seconda nominaton proprio per la serie Brave and Beautiful, che in lingua originale si chiama Cesur vs Guzel. Nel 2017 partecipa al film Rosso Istanbul diretto da Ferzan Ozpetek. L’attore e scrittore Tamer Levent interpreta Tahsin, padre di Suhan ed acerrimo nemico di Cesur.

(Fonte Mediaset Infinity)

Insomma, una serie tutta da vivere! Non perdetevi la prima puntata, lunedì 5 luglio 2021. Le emozioni e i colpi di scena sono assicurati!