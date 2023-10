BREAK MAGAZINE – Il 16 Ottobre, un’Edizione Imperdibile! in cover Sara Urru

Il conto alla rovescia è iniziato! Segnatevi la data: il 16 Ottobre, BREAK MAGAZINE svelerà una copertina che farà storia, con la magnifica Sara Urru di Pescara come protagonista assoluta.

Luminosa e affascinante, Sara Urru incarna tutto ciò che BREAK MAGAZINE desidera rappresentare: classe, autenticità e ardore. Questa edizione, impreziosita da scatti fotografici d’avanguardia e interviste coinvolgenti, promette di portare alla luce il mondo di Sara in tutte le sue sfumature, valorizzando la sua innata bellezza e il suo spirito indomito.

Accompagnaci in questo viaggio alla scoperta di Sara: dai racconti della sua amata Pescara alle storie dietro le quinte dei grandi eventi. Esplora il suo mondo, i suoi desideri e l’amore sconfinato per ciò che fa.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di arricchire la tua collezione con uno dei numeri più ambiti. Il 16 Ottobre, preparati a essere stregato dalla magia e dalla carica emotiva che solo Sara Urru sa trasmettere.

Rimani connesso con noi sui social per non perdere nemmeno un attimo dell’attesa e per gustare in anteprima alcune chicche esclusive. BREAK MAGAZINE e Sara Urru: un duo esplosivo che ti lascerà senza parole!

Mata