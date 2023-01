Brechós podem se inscrever para participar da Feira Tecendo Cultural

No total são 15 vagas disponíveis e inscrições vão até 29 de janeiro. Brechó podem se cadastrar para Feira Tecendo Cultura

Mogi das Cruzes tem inscrições abertas para brechós interessados em participarem da Feira Tecendo Cultura. Inicialmente estão disponíveis 15 vagas, mas a Secretaria Municipal de Cultura destaca que poderão ser criadas novas vagas conforme disponibilidade de espaços públicos. As inscrições termina no dia 29 de janeiro e devem ser feitas pela internet.

O credenciamento vai selecionar proprietários de brechós de Mogi das Cruzes para concessão de comercialização de roupas, calçados e acessórios, em praças públicas, feiras livres e demais eventos da Prefeitura. Segundo a Secretaria de Cultura, o objetivo é fomentar o comércio de brechós da cidade, gerar emprego e renda, além de dar visibilidade aos microempreendedores em eventos públicos.

Os proprietários de brechós residentes em Mogi das Cruzes podem se cadastrar. Os interessados serão submetidos a uma avaliação técnica, que levará em conta critérios como diversidade das peças apresentadas, bom estado de uso, além da participação em edições passadas da Feira Tecendo Cultura e o próprio portfólio apresentado.

A lista de propostas admitidas será divulgada em 2 de fevereiro e entre os dias 3 e 8 de fevereiro, serão aceitos recursos das propostas inabilitadas. Já o resultado final será publicado no dia 9 de fevereiro.

