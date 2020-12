bricolage-contro-la-noia:-come-diventare-creativi-costruendo-una-libreria

C’è chi si dedica a preparare pizza e pane fatto in casa, chi ha riscoperto il pollice verde ed è diventato un provetto giardiniere, chi ancora ha pensato di darsi da fare con le pulizie di casa. In questo periodo in cui siamo costretti a trascorrere molto tempo tra le quattro mure domestiche, però, anche il bricolage può essere un ottimo alleato per mantenersi attivi, riscoprire il proprio lato creativo e, perché no, sistemare qualche magagna sparsa qua e là tra le stanze di casa.

Reinventarsi e sconfiggere la noia con il bricolage

Dalla creazione di nuovi mobili al restauro di piccole credenze, passando per oggetti d’arredamento fai da te: basta solo volerlo e avere la giusta attitudine, perché alla fantasia non c’è limite. Avete una vecchia panca da esterno da ravvivare o dei vecchi contenitori in plastica che con un po’ di estro potrebbero essere assemblati in un lampadario o in un’installazione di design?

Se volete mettervi alla prova e combattere la noia dei tempi morti tra le quattro mura di casa, dedicarsi al bricolage è senza dubbio il modo migliore per reinventarsi. E se non avete gli attrezzi per il fai da te di cui avete bisogno, con pochi click e senza perdere troppo tempo, potete trovare tutto ciò che vi serve su eBay.it, il marketplace leader, nel quale si vende e si acquista.

Quando si parla di bricolage, il primo collegamento è quello con i classici lavoretti di casa. Il rubinetto che perde, un pezzo di intonaco crollato dalla parete, il mobile del soggiorno rosicchiato dal cane. Interventi necessari che spesso si tende a rimandare continuamente al futuro più o meno prossimo (e che puntualmente rimangono in sospeso!). Per combattere la noia e mettere alla prova le proprie abilità, tuttavia, perché non cimentarsi in un’attività più stimolante? Per arricchire la casa, potreste ad esempio pensare di costruire una libreria in legno. Ma come fare?

Creare la vostra libreria fai da te

I vostri libri devono essere valorizzati, e allo stesso modo il vostro salotto o camera da letto. Se la vecchia libreria non vi soddisfa, potete crearla da soli, con un po’ di impegno, seguendo qualche tutorial e mettendoci tanta creatività. Per creare la vostra libreria fai da te, dovrete: