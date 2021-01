bridgerton-2-stagione:-i-personaggi-che-vogliamo-vedere

Con un messaggio di Lady Whistledown in persona, Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo della serie tv Bridgerton per una seconda stagione! Un annuncio che tutti noi fan della famiglia Bridgerton stavamo aspettando con trepidazione. Ma come sarà la prossima stagione londinese? Quali personaggi saranno protagonisti di Bridgerton 2 stagione?

Bridgerton 2 stagione si fa: Netflix rinnova la serie

Se pensate di vedere di nuovo protagonisti Daphne e Simon, resterete un pochino delusi. Certamente i due personaggi saranno presenti nei nuovi episodi ma, come ha precisato Lady Whistledown nel suo annuncio, il protagonista che “dominerà la stagione mondana” sarà Anthony Bridgerton, il fratello maggiore di casa Bridgerton interpretato dall’attore Jonathan Bailey. Con questo annuncio Netflix sembra dunque aver deciso di seguire la storia così come viene raccontata nei romanzi di Julia Quinn (su cui si basa l’intera serie). Se il primo romanzo intitolato Il Duca e io era incentrato sulla storia d’amore di Daphne e il Duca di Hastings, il secondo volume Il Visconte e io vede protagonista Anthony Bridgerton e le sue vicende amorose. Nella prima stagione della serie in realtà sono state introdotte alcune storyline riguardanti gli altri personaggi e che vengono esplorate solo più avanti nella saga letteraria.

Jonathan Bailey interpreta Anthony Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix 2020

Il protagonista della seconda stagione di Bridgerton è quindi Lord Anthony Bridgerton. Chris Van Dusen, creatore della serie, ha dichiarato “Alla fine della prima stagione abbiamo lasciato [Anthony] ad un bivio e non vedo l’ora di vedere come se la caverà nel marcato dei matrimoni.” Van Dusen ha anche rivelato che in Bridgerton 2 stagione ci saranno “tanti nuovi personaggi” e “un nuovo interesse amoroso per Anthony”.

— Attenzione SPOILER sui libri di Julia Quinn e quindi su ciò che potrebbe accadere nella serie tv Bridgerton —

Bridgerton 2 stagione personaggi

Visto che la serie tv Netflix è basata su una serie di romanzi già pubblicati, possiamo prevedere quali personaggi faranno la loro comparsa e avere qualche anticipazione su quello che potrebbe succedere. Ecco i personaggi che vogliamo vedere nella seconda stagione di Bridgerton.

Kate Sheffield

Uno dei personaggi protagonisti del secondo romanzo è Kate Sheffield. Kate è la “versione femminile di Anthony” in quanto anche lei è una sorella maggiore molto protettiva. Come Anthony ha fatto con Daphne nella prima stagione, anche Kate è incaricata di sorvegliare la sorella minore, una nuova promettente debuttante, e di scegliere per lei i pretendenti. Miss Sheffield è una donna tosta che darà del filo da torcere a Anthony… sempre se la serie tv sarà fedele al libro! Se Kate Sheffield farà la sua apparizione nella seconda stagione Bridgerton accanto a lei deve assolutamente esserci anche il suo piccolo cane corgi di nome Newton!

Ruby Stokes (Francesca) In Bridgerton. Credits: Netflix

Un personaggio di cui vogliamo assolutamente sapere di più in Bridgerton 2 stagione è Francesca Bridgerton (Ruby Stokes). La sorella minore di Daphne e Eloise appare brevemente nella prima stagione, di lei sappiamo solo che è la sesta dei figli Bridgerton e che ha trascorso gran parte dell’anno a Bath, ospite della zia Winnie.

I cugini Sterling

Due personaggi la cui apparizione farebbe felici le debuttanti londinesi (e non solo) sono John e Michael Sterling, cugini scozzesi della famiglia Bridgerton. Le storyline dei due ragazzi sono legate a quelle di Eloise e Francesca Bridgerton… e noi non vediamo l’ora di scoprire come!

Sophie Beckett

Sophie Beckett è un personaggio la cui storia è legata a quella di Benedict, il secondo fratello Bridgerton. Per questo motivo non è detto che appaia già nella seconda stagione, ma mai dire mai! Sophie è una bellissima e dolce ragazza che lavora come domestica per la vedova Araminta Gunningworth, Contessa di Penwood. La contessa è una donna terribile che tratta malissimo chi lavora per lei. Nei libri Sophie una sera fugge e si imbuca ad un ballo mascherato a casa Bridgerton. Durante a serata attira le attenzioni di un certo gentiluomo con una indole artistica…

bridgerton adjoa andoh è lady danbury e regé-jean page è simon basset credits liam daniel netflix 2020

La famiglia Smythe-Smith

Nel mondo di Julia Quinn c’è una famiglia della società londinese famosa per i suoi terribili intrattenimenti musicali: gli Smythe-Smith. Chi ha letto i libri sa che questa famiglia è dotata della straordinaria capacità di rendersi ridicola in ogni occasione. Solo una delle figlie si rende conto della situazione della sua famiglia, e proprio per questo motivo diventa una delle protette di Lady Denbury (Adjoa Andoh).

Bridgerton 2 stagione uscita

Quando esce la seconda stagione di Bridgerton? Non sappiamo ancora dare risposta a questa domanda, le riprese dei nuovi episodi iniziano nella primavera 2021 e – con l’emergenza COVID-19 che incombe, è difficile stabilire una data di uscita. La seconda stagione non sarà, molto probabilmente, l’ultima per Bridgerton. Per la serie si pensa ad una durata di otto anni.

“Esiste un progetto: la prima stagione è su Daphne, la più grande delle figlie Bridgerton, ma sappiamo che ci sono otto romanzi della serie e che i fratelli Bridgerton sono otto” ha raccontato a Tvserial.it il creatore della serie Chris Van Dusen lo scorso dicembre.

Una cosa è certa: quando uscirà la seconda stagione di Bridgerton ci sembrerà di nuovo Natale!