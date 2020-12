bridgerton-cast:-attori-e-personaggi-della-serie

Scopriamo il magnifico cast di Bridgerton, la sorpresa che Netflix ci riserva per questo Natale. Non a caso, proprio nella data di venerdì 25 dicembre 2020, il colosso dello streaming rilascia la prima stagione della brillante, ammaliante e scandalosa Bridgerton.

Chris Van Dusen (Scandal) ne è il creatore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Shonda Rhimes e Betsy Beers. Tra i protagonisti del progetto la grande Julie Andrews (Mary Poppins) è solo uno dei nomi di spicco nel cast. Continua a leggere l’articolo per scoprire tutti gli altri!

Chi è Julie Andrews, Lady Whistledown in Bridgerton?

Julie Andrews Credits Getty Images

Conosciamo la prima protagonista di Bridgerton serie tv, anche se sembra difficile non conoscerla già. Stiamo parlando della grande Julie Andrews, l’indimenticabile volto di Mary Poppins nel celebre film Disney del 1964, vincitrice di numerosi premi fra cui un Oscar, cinque Golden Globe, due Emmy, tre Grammy, due BAFTA e tanti altri ancora. Attrice, cantante e scrittrice britannica più popolare negli anni ’60, Julie Andrews nel 2017 è nota già per un altro progetto Netflix. Si tratta della serie animata per bambini Julie’s Greenroom scritta, prodotta e interpretata dall’attrice stessa.

Lady Whistledown in Bridgerton

Chi è Lady Whistledown? Anche in questo caso chi non ha mai sentito parlare dell’anonima e misteriosa scrittrice di gossip più seguita nella Londra dell’Ottocento? È proprio lei, con la sua penna scandalosa, a creare scompigli e vergogne tra i circoli londinesi, gossip pronti a raggiungere e sconvolgere anche la tranquillità della famiglia Bridgerton.

Famiglia Bridgerton

Chi è Ruth Gemmell, Lady Violet in Bridgerton?

Ruth Gemmell Interpreta Lady Violet In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Conosciuta in tutto il mondo per film come Good- L’indifferenza del bene e serie tv come Utopia, L’ispettore Barnaby e Penny Dreadful, l’attrice britannica Ruth Gemmel si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Lady Violet.

Lady Violet in Bridgerton

Incontriamo l’amorevole ma determinata matriarca della famiglia Bridgerton: Lady Violet. Saggia e premurosa, Lady Violet è sempre pronta ad ascoltare il prossimo e a scagliarsi contro coloro che osano portare scompiglio nella sua famiglia. La donna inoltre ha un sogno in particolare, ed è quello di riuscire a vedere i propri figli sposarsi per amore e mai per convenienza.

Chi è Jonathan Bailey, Anthony in Bridgerton?

Jonathan Bailey Interpreta Anthony In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Dopo averlo visto recitare in serie tv come W1A, Jack Ryan e Crashing, il giovane attore inglese Jonathan Bailey si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo del perfetto nobile inglese Anthony.

Anthony in Bridgerton

Anthony Bridgerton è il ragazzo più ambito dalle dame di Londra. Colto e affascinante, lui è il più grande dei figli di Lady Violet nonché capo famiglia da quando il Visconte è venuto a mancare lasciandogli il titolo. Adesso infatti tocca a lui portare in alto il nome della famiglia, riuscendo magari a mettere da parte la sua insaziabile sete di piacere.

Chi è Luke Thompson, Benedict in Bridgerton?

Luke Thompson Interpreta Benedict In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Noto al grande pubblico soprattutto per aver recitato nel film Dunkirk di Christopher Nolan, Luke Thompson prende parte ad altre serie tv come Kiss Me First, In the Clun e The Suspicions of Mr Whicher.

Benedict in Bridgerton

Benedict è il secondo più grande dei fratelli Bridgerton. A differenza però degli altri ragazzi, lui è sempre alla continua ricerca di qualcosa di più importante delle feste lussuose alle quali partecipa.

Chi è Luke Newton, Colin in Bridgerton?

Luke Newton Interpreta Colin In Bridgerton Credits Liam, Daniel/Netflix

Conosciamo ancora il giovanissimo attore inglese Luke Newton, ricordato per aver preso parte ad altre importanti serie tv come The Lodge, The Cut e Doctors. Luke si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo del festaiolo Colin.

Colin in Bridgerton

continua a leggere dopo la pubblicità

Colin è un giovane che ama divertirsi e fare baldoria insieme ai membri dell’alta società. Il suo carattere leggero e per certi versi superficiale cambia improvvisamente dopo l’incontro con una ragazza della quale rimane infatuato. Si tratta però di un colpo di fulmine destinato a diventare qualcosa di molto di più.

Chi è Phoebe Dynevor, Daphne in Bridgerton?

Phoebe Dynevor Interpreta Daphne In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Conosciamo adesso Phoebe Dynevor, attrice inglese originaria di Manchester ricordata soprattutto per aver preso parte a numerose serie tv come Snatch, Dickensian, The Village e Prisoners Wives. Phoebe si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Daphne.

Daphne in Bridgerton

Per Daphne è finalmente arrivato il momento di fare il tanto atteso e sognato debutto in società in modo da trovare il marito perfetto. Peccato però che le cose non vadano proprio come sperato, soprattutto quando la ragazza fa l’inaspettata conoscenza di un ragazzo particolare.

Chi è Claudia Jessie, Eloise in Bridgerton?

Claudia Jessie Interpreta Eloise In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Conosciuta per aver preso parte a note serie tv come Doctor Who, Porters, Lovesick e Line of Duty, l’attrice britannica Claudia Jessie si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo della brillante Eloise.

Eloise in Bridgerton

Eloise è diversa dalle altre ragazze della sua età. Non a caso a lei non interessa proprio trovare marito, dato che è convinta di essere destinata a qualcosa di sicuramente più grande e importante. Sveglia, sfacciata e ribelle, sarà in grado di difendere la sua convinzione anche dopo aver varcato l’età da marito?

Chi è Will Tilston, Gregory in Bridgerton?

Will Tilston Interpreta Gregory In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Incontriamo adesso il piccolo Will Tilston, attore esordiente conosciuto già per aver preso parte a film come Vi presento Christopher Robi, e note serie tv come Made in Hollywood e Lorrain. Will si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Gregory.

Gregory in Bridgerton

Gregory è un bambino affettuoso dal grande cuore che si diverte a prendere di mira la piccola sorellina Hyacinth.

Chi è Florence Hunt, Hyacint in Bridgerton?

Florence Hunt Interpreta Hyacint In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Anche Florence Hunt è una giovanissima attrice ai suoi primi esordi. Oltre che recitare nel ruolo di Hyacint in Brigerton, la ricordiamo anche per aver preso parte a un’altra produzione Netflix come Cursed.

Hyacint in Bridgerton

Hyacint è la più giovane dei fratelli Bridgerton, e per questo non fa che osservare e ammirare le sorelle più grandi sognando un giorno di poter essere come loro.

Chi è Ruby Stokes, Francesca in Bridgerton?

L’attrice Ruby Stokes Durante Il Toronto International Film Festival, Credits Frazer Harrison Getty Images

Anche Ruby Stoke si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Francesca. Ricordiamo l’attrice per averla vista già in altre note produzioni come Not Going Out, Just William e la serie tv Da Vinci’s Demons.

Francesca in Bridgerton

Conosciamo l’ultima componente della famiglia Bridgerton. Lei è Francesca, la ragazza più riservata e misteriosa di tutte. Proprio per questo motivo la ragazza presta sempre molta attenzione alle parole da dire.

Famiglia Featherington

Chi è Nicola Coughlan, Penelope in Bridgerton?

Nicola Coughlan Interpreta Penelope In Bridgerton Credits Liam Daniel Netflix

continua a leggere dopo la pubblicità

Ricordiamo la giovane Nicola Coughlan per un’altra serie tv immersa nella società londinese dell’Ottocento come Harlots. Tra gli altri progetti dell’attrice ricordiamo anche The Fairytaler, Doctors e Derry Girls. L’attrice si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Penelope.

Penelope in in Bridgerton

Penelope è una ragazza gentile ma dalla lingua tagliente. Di solito non ama stare al centro delle feste, e per questo si sente spesso fuori posto e lontana dalla comprensione della sua famiglia.

Chi è Polly Walker, Lady Portia in Bridgerton?

Polly Walker Interpreta Lady Portia In Bridgerton, Credits Liam Daniel Netflix

Si unisce al cast di Bridgerton anche la nota attrice inglese Polly Walker. La ricordiamo soprattutto per aver preso parte a serie tv come Roma, The Mentalist, Warehouse 13, Paranoid e la più recente Cursed. Sul grande schermo Polly Walker è ricordata anche per film come Emma, Scontro tra titani e Jon Carter.

Lady Portia in Bridgerton

Lady Portia è senza dubbio una delle madri più ambiziose e determinate di tutta la società londinese e non solo. A lei non interessa che le sue figlie siano davvero innamorate dei mariti, l’importante è che portino avanti matrimoni convenienti per lei e le sue tasche.

Chi è Ben Miller, Lord Featherington in Bridgerton?

Ben Miller Interpreta Lord Featherington In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Entra a far parte del cast di Bridgerton anche l’attore, comico, sceneggiatore e regista britannico Ben Miller. Ricordato soprattutto per film come Un principe tutto mio, Actors e Johnny English, l’attore approda anche nel mondo delle serie tv in produzioni come Casuality, Doc Martin, Delitti in Paradiso e Doctor Who.

Lord Featherington in Bridgerton

Lord Featherington è il marito dell’ostinata Lady Portia, e per questo a volte succube della stessa. Non a caso la società londinese non ha una grande considerazione di lui.

Chi è Bessie Carter, Prudence in Bridgerton?

Bessie Carter Interpreta Prudence In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Dopo averla vista in importanti produzioni come Beecham House, Les Misérables, Casa Howard e L’inganno perfetto, la giovane attrice londinese Bessie Carter si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Prudence.

Prudence in Bridgerton

Prudence non riesce ancora a trovare marito, tutta colpa forse del suo carattere scontroso e per niente amabile.

Chi è Harriet Cains, Philippa in Bridgerton?

Harriet Cains Interpreta Philippa in Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Conosciamo Harriet Cains, nota per aver preso parte a serie tv come Marcella, Line of Duty, No Offence e Doctors. Harriet si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo della mezzana delle sorelle Featherington.

Philippa in Bridgerton

Infine la famiglia Featherington è composta anche da Philippa, ragazza determinata forse più di tutte a trovare al più presto un marito.

Completano il cast

Chi è Regé-Jean Page, Simon Bassett in Bridgerton?

Simon Basset (Regé Jean-Page) in Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix.

Nel ruolo dell’ambito scapolo Simon Bassett troviamo il giovane Regé-Jean Page, noto al pubblico per aver recitato già in serie tv come Radici, Spark e For The People. Precedente alla sua partecipazione in Bridgerton è il film drammatico Sylvie’s Love.

Simon Bassett in Bridgerton

Simon, da poco rientrato a Londra dai suoi viaggi, diventa subito uno dei principali argomenti dei salotti della città. Non a caso tutte le madri lo vorrebbero per le proprie figlie, tuttavia il ragazzo non sembra affatto interessato ai sentimenti o ai giochi di potere.

Chi è Jason Barnett, Jeffries in Bridgerton?

continua a leggere dopo la pubblicità

L’attore Jason Barnett Durante L Inside Soap Awards 2020, Credits Claire Greenway E Getty Images

Ricordiamo l’attore e produttore Jason Barnett per serie tv come Agatha Raisin, Lee and Dean, Josh e Delitti in Paradiso.

Jeffries in Bridgerton

Conosciamo Jeffries, il sempre fedele maggiordomo del Duca di Hastings Simon Bassett.

Chi è Golda Rosheuvel, la Regina Charlotte in Bridgerton?

Golda Rosheuvel Interpreta Regina Charlotte In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Dopo averla vista recitare nel film Lady Macbeth, Golda Rosheuvel torna ad indossare eleganti abiti in stile inglese nella serie Netflix Bridgerton. Ricordiamo l’attrice anche per altri progetti come A Confession, I Love with Models, Storie in scena e Mr. Stink.

La Regina Charlotte in Bridgerton

Charlotte è la regina per eccellenza, colei che detta lancia le mode e gli stili all’interno dei salotti di Londra. Non a caso La Regina si nutre dei gossip della misteriosa Lady Whistledown, anche se a volte gli stessi gossip riguardano lei.

Chi è Ruby Barker, Marina Thompson in Bridgerton?

Ruby Barker Interpreta Marina Thompson In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Ruby Barker, conosciuta soprattutto per aver recitato nella serie fantasy/drama Wolfblood, e in altre note produzioni come Cobra e Doctors, si unisce ora al cast di Bridgerton nel ruolo di Marina.

Marina Thompson in Bridgerton

Marina è una ragazza di campagna mandata in città per vivere con i suoi cugini, i Featheringtons. Una volta però varcata la soglia dell’alta società inglese niente per lei sarà più come prima.

Chi è Adjoa Andoh, Lady Danbury in Bridgerton?

Adjoa Andoh Interpreta Marina Thompson In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Si unisce al cast di Bridgerton anche l’attrice e scrittrice inglese Adjoa Andoh. La ricordiamo per aver recitato in importanti progetti come Invictus- L’invincibile ma anche in Fractured, Doctor Who e Delitti in Paradiso. Adjoa Andoh interpreta il ruolo della leggendaria Lady Danbury.

Lady Danbury in Bridgerton

Lady Danbury detiene senza dubbio il potere sulla città. Lei, vedova che incute timore, non fa caso alle regole dell’educazione, e per questo motivo i suoi giudizi sono sempre taglienti.

Chi è Sabrina Bartlett, Siena Rosso in Bridgerton?

Sabrina Bartlett durante il MIP Tv 2017 Credits Eric Catarina e Getty Images

Dopo averla apprezzata ne Il trono di spade dove interpreta il ruolo di Handmaid, ricordiamo l’attrice Sabrina Barlett per altri importanti progetti televisivi come Poldark, The Crossing, Doctor Who e Da Vinci’s Demons.

Siena Rosso in Bridgerton

Conosciamo Siena Rosso, un’affascinante cantante d’opera che da tempo nasconde una relazione segreta con uno dei lord più influenti della città. Divertente e travolgente, Siena coltiva da sempre il sogno di entrare un giorno a far parte della società londinese.

Chi è Martins Imhangbe, Will Mondrichin Bridgerton?

Foto dell’attore Martins Imhangbe Dal Suo Profilo Twitter Ufficiale

Martins Imhangbe è un noto attore inglese di teatro qui alla sua prima esperienza su un set televisivo. Lo ricordiamo per aver preso parte a The TRagedy of King Richard the Second dove interpreta il ruolo di Bagot/Duca di Aumerle.

Will Mondrichin Bridgerton

continua a leggere dopo la pubblicità

Will Mondrichin è un abile e affascinante pugile che grazie alla sua preziosa amicizia con il Duca riesce finalmente a scalare la società londinese.

Chi è Lorraine Ashbourne, Mrs. Varley in Bridgerton?

Lorraine Ashbourne durante Il 25esimo Annual Screen Actors Guild Awards Credits Dimitrios Kambouris e Getty Images

Anche l’attrice britannica Lorraine Ashbourne si unisce al cast di Bridgerton. La ricordiamo per aver recitato in numerosi film e progetti per la tv come Thee Street, Law & Order: UK, The Crown e London Spy.

Mrs. Varley in Bridgerton

Incontriamo adesso Mrs Varley, la permalosa seppur efficiente governante della facoltosa famiglia Featherington.

Chi è Julian Ovenden, Henry Granville in Bridgerton?

L’attore Julian Ovenden Credits David M. Benett Getty Images

Anche l’attore inglese Julian Ovenden si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Herny. Ricordiamo l’interprete per serie tv come Colonia e Downton Abbey, ma anche per progetti come Streghe, Delitti in Paradiso e The Royal.

Henry Granville in Bridgerton

Henry Granville è un artista che cambierà la vita di Benedict Bridgerton.

Chi è Kathryn Drysdale, Genevieve Delacroix in Bridgerton?

Kathyn Drysdale Interpreta Genevieve Delacroicin In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Nota al grande pubblico per aver preso parte per 8 anni alla serie tv Teo Pints of Lager and a Packet of Crisps, e aver recitato inoltre in progetti come The Windsors, New Blood e Plebs, Kathryn Drysdale si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Genevieve.

Genevieve Delacroix in Bridgerton

Genevieve Delacroix è la sarta di Mayfair dalla quale si recano le più ricche e nobili famiglie di Londra.

Chi è Molly McGlynn, Rose in Bridgerton?

Molly McGlynn è un’attrice conosciuta soprattutto per aver recitato in serie tv come Cobra, Bad Move e Coronation Street. Nel 2020 Molly si unisce al cast di Bridgerton nel ruolo di Rose.

Rose in Bridgerton

In Bridgerton Rose è la domestica di Daphne.

Chi è Jamie Beamish, Nigel Berbrooke in Bridgerton?

Jamie Beamish Interpreta Nigel Berbrooke In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

Incontriamo adesso l’attore irlandese Jamie Beamish, ricordato sopratutto per aver lavorato in progetti come I Borgia, #ScrivimiAncora e Hanna. Tra i suoi lavori più recenti citiamo anche Will e Derry Girls.

Nigel Berbrooke in Bridgerton

Nigel Berbrooke è uno spasimante di Daphne pronto a tutto pur di riuscire a conquistarla. Non a caso il ragazzo forzerà la mano con la famiglia Bridgerton.

Chi è Jessica Madsen, Cressida Cowper in Bridgerton?

Jessica Madsen Interpreta Cressida Cowper In Bridgerton Credits, Liam Daniel/Netflix

Prende parte alla serie Netflix Bridgerton anche Jessica Madsen, giovane attrice ricordata per aver recitato in serie tv come Leatherface- Il massacro ha inizio, Mr Selfridge e Babylon.

Cressida Cowper in Bridgerton

Cressida Cowper è una rivale di Daphne nel mercato matrimoniale di Londra dell’Età della Reggenza.

Chi è Freddie Stroma, il principe Friederich in Bridgerton?

Freddie Stroma Interpreta Principe Friederichin In Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix

continua a leggere dopo la pubblicità

Infine, ma non meno importante, si unisce a Bridgerton anche il giovane attore londinese Freddie Stroma, noto sorpattutto per aver recitato in serie tv come UnREAL, Il trono di spade, Grand Hotel e Dead Inside. Ricordiamo infine che Freddie Stroma recita anche in Harry Potter e il Principe Mezzosangue nella parte di Cormac McLaggen.

Il principe Friederich in Bridgerton

Il principe Friederich è infine il nipote della Regina Charlotte, giunto dalla Prussia a Londra in visita alla zia anche lui con l’intento di trovare moglie.