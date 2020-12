bridgerton,-ecco-tutto-quello-che-succede

Brigerton riassunto

Bridgerton riassunto: faticate a stare al passo della famiglia Bridgerton? La guida di Tvserial.it agli episodi della prima stagione è qui per aiutarvi.

ATTENZIONE: quello che segue è la ricapitolazione integrale degli otto episodi di Bridgerton riassunto e include grossi spoiler su tutto quello che succede. Se non avete ancora concluso la visione o non volete guastarvi le sorprese, vi consigliamo di non proseguire la lettura di Bridgerton riassunto.

Bridgerton stagione 1 episodio 1 – “Diamante di prima qualità”

Da sinistra: Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page) in Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix.

Siamo a Londra nel 1813. Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton mentre fa il suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale londinese dell’Età della Reggenza. La Regina Charlotte (Golda Rosheuvel) definirà Daphne “Il diamante di prima qualità” della stagione, destando le invidie di Lady Portia Featherington (Polly Walker) e delle sue figlie, Philippa (Harriet Cains) e Prudence (Bessie Carter).

Sperando di seguire le orme dei suoi genitori Lady Violet (Ruth Gemmell) e il defunto Lord Edmund, e trovare il vero amore, le prospettive di Daphne inizialmente sembrano non essere messe in discussione. Mentre suo fratello maggiore Anthony (Jonathan Bailey) inizia a escludere i suoi potenziali corteggiatori mentre a sua volta vive una relazione clandestina con la cantante di opera lirica Siena Rosso (Sabrina Bartlett), il foglio dello scandalo dell’alta società scritto dalla misteriosa Lady Whistledown pone Daphne sotto una cattiva luce. Giunge a Londra il desiderabile e ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page).

Simon Basset è uno scapolo incallito e considerato il partito ideale da tutte le mamme delle debuttanti. Nonostante i due affermino di non volere nulla di ciò che l’altro ha da offrire, la loro attrazione è innegabile. Per impedire a Lady Whistledown di continuare a mettere in cattiva luce Daphne, lei e Simon intraprendono una finta relazione: agli occhi di tutti, i due sono impegnati in un corteggiamento molto in vista. In realtà, questo consente a Daphne di schivare le attenzioni del viscido Nigel Berbrook (Jamie Beamish), il quale si prenderà da lei un pugno in pieno viso.

Lo stesso piano permette a Simon di deflettere le mire delle madri londinesi altolocate. A complicare le cose, il fatto che Simon è il migliore amico di Anthony dai tempi in cui frequentavano insieme l’università di Oxford. Il Visconte Bridgerton non vede di buon occhio l’unione di Simon, considerato da lui un poco di buono, con sua sorella.

Nel frattempo, a casa Featherington, l’arrivo di Marina Thompson (Ruby Barker), figlia di un distante cugino di Lord Featherington, desterà i sospetti di Lady Portia. Sebbene Penelope (Nicola Coughlan), la più piccola delle sorelle Featherington nonché grande amica di Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), accoglierà con gioia Marina, quest’ultima fa il possibile per nascondere la sua gravidanza. Non servirà a molto: Lady Portia la metterà alle strette e scoprirà la verità.

Bridgerton stagione 1 episodio 2 – “Scandalo e delizia”

Da sinistra: Claudia Jessie (Eloise Bridgerton) e Nicola Coughlan (Penelope Featherington) in Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix.

La messinscena di Daphne e Simon sortisce l’effetto desiderato: Daphne diventa la ragazza più corteggiata di Mayfair, con pretendenti che gremiscono il salone di casa Bridgerton. Anthony non è d’accordo: recatosi agli addestramenti di pugilato che Simon svolge con l’amico Will Mondrich (Martins Imhangbe), Anthony cerca di chiarire come stanno le cose: Daphne è già promessa in sposa a Nigel Berbrooke.

Dal canto suo, Daphne non ha alcuna intenzione di sposare quell’uomo ripugnante al quale ha persino rifilato un (accidentale) pugno. Della tentata aggressione ad opera di Nigel, Anthony è all’oscuro: a rivelarglielo sarà Simon, suscitando nel Visconte una reazione di sdegno. Tramontata la minaccia delle nozze con Berbrooke, Daphne riceverà le scuse del fratello, rassegnato ad accettare il corteggiamento di Simon.

Nonostante il pestaggio da parte di Simon, Berbrooke non demorde e minaccia di rovinare la reputazione di Daphne rivelando i dettagli del loro incontro fuori dal ballo, l’incontro che finì con lui con un occhio viola, se i Bridgerton non acconsentiranno alle nozze. Anthony vuole sfidarlo a un duello, ma sono illegali.

Avendo ricevuto il benestare da parte della Regina Charlotte sull’unione tra Daphne e il Duca di Hastings, Lady Violet ricorrerà alla rete di passaparola tra Brimsley, l’assistente della regina, e alle sue domestiche, Ms. Wilson e Rose. Le due carpiranno dalla domestica dei Berbrooke la verità su Nigel. Quest’ultimo ebbe un figlio con una delle sue domestiche, che ripudiò dalla casa di Londra e si rifiuta di mantenere. La notizia giunge alle orecchie di Lady Whistledown, che ne fa il pezzo forte dell’edizione successiva. La vergogna convince Berbrooke a scomparire dalla circolazione, mandando in fumo le sue minacce di nozze.

Emergono alcuni dettagli sul passato di Simon Basset. Il padre (Lucian Msamati), ossessionato dall’avere un erede maschio, lasciò morire con noncuranza la madre (Daphne Di Cinto) a seguito delle complicanze del parto. Cresciuto in una casa senza amore e ripudiato dal padre per la sua balbuzie, il piccolo Simon fu cresciuto da Lady Danbury (Adjoa Andoh), grande amica della defunta Duchessa di Hastings e l’unica persona che diede amore a quel bambino.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quando il Duca di Hastings era in punto di morte, Simon si recò al suo capezzale per promettergli che la loro dinastia sarebbe finita con lui: non avrebbe avuto alcun erede, così da estinguere la dinastia a cui il padre teneva tanto.

Miss Marina Thompson rivela a Penelope i dettagli del suo amore. Sir George Crane, un nobile che conobbe a messa, è il padre del bambino che porta in grembo. Oggi l’uomo si trova in Spagna a combattere al fianco del Generale Wellington, ma i due si tengono in contatto grazie a delle lettere che lui le invia dal fronte. Al suo rientro dalla guerra, Crane e Miss Marina intendono sposarsi e crescere insieme la loro famiglia.

Mentre Francesca Bridgerton (Ruby Stokes) lascia Londra per dedicarsi agli studi di pianoforte con la zia Winnie, Eloise è sempre più critica della vita sociale della sorella maggiore Daphne. Per lei, le donne devono ambire ad una realizzazione accademica e professionale, invece che a sposarsi e metter su famiglia. Ballo dopo ballo, Daphne inizia a perdere la cognizione della loro messa in scena: la giovane si sta innamorando del Duca, e lui di lei, come non manca notare Lady Danbury.

Bridgerton stagione 1 episodio 3 – “L’arte dello svenimento”

Lady Danbury (Adjoa Andoh) in una scena di Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix.

La linea di demarcazione tra finzione e sentimento iniziano a confondersi, nel cuore di Daphne Bridgerton. Continuare a portare avanti la messinscena in cui lei e il Duca di Hastings sono coinvolti in un appassionato corteggiamento risveglia in lei un istinto sessuale che fino ad allora aveva ignorato. Sarà con l’ausilio di Simon che Daphne intraprenderà un percorso alla conoscenza di sé stessa e del proprio piacere. Quando i due si apprestano a sfiorarsi le mani, Simon farà un passo indietro: ha troppa paura di amare per lasciarsi andare ai suoi veri sentimenti per Daphne.

Nel frattempo, su consiglio dell’amica Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale), Siena Rosso decide di trovare un compagno più affidabile e presente dell’incostante Anthony, e sembra aver puntato il Duca di Hastings. Il vizio di Lord Featherington inizia ad emergere: la sua passione per il gioco d’azzardo, per il quale non è minimamente portato, lo ha reso lo zimbello dell’alta società londinese.

Anthony cercherà di guadagnare nuovamente terreno con Siena, ma quest’ultima è irremovibile: lui è un Visconte e lei è destinata a vivere una vita nella sua ombra, se decidesse di restare ad aspettarlo per tutta la vita. A casa, anche Lady Violet incalza Anthony: il suo temporeggiare e rimandare ai suoi doveri ha le ore contate.

L’arrivo in città del Principe Friedrich (Freddie Stroma) conquista l’attenzione di diverse debuttanti, tra cui Prudence e Philippa Featherington, e anche Cressida Cowper (Jessica Madsen). Quest’ultima esibirà l’arte dello svenimento per cadere fra le braccia del principe e rompere il ghiaccio. La Regina Charlotte insisterà col Principe perché questi frequenti Miss Daphne, il diamante della stagione. Il timore di essere ricambiato nel suo amore da Daphne è troppo per Simon, che la spinge tra le braccia del Principe ricorrendo a parole crudeli: “Sei stata un diversivo” le dice, allontanandola mentre lei gli risponde: “Pensavo fossimo amici”.

Lady Portia reintroduce Marina in società, costringendola in corpetti punitivi per mascherare la sua gravidanza, e cercando di darla in sposa ad attempati e untuosi uomini come Lord Middlethorpe, interessati solo ad avere degli eredi e poco inclini a fare domande. Miss Marina, dal suo canto, sembra immune alle tattiche di terrorismo impiegate da Lady Portia, che infine giungerà ad estremi rimedi. Copiando la calligrafia dalle lettere di Sir Crane, Lady Portia farà recapitare una lettera in cui, spacciandosi per l’amato di Marina, rompe con lei.

Alla mostra dell’artista Henry Granville (Julian Ovenden), Benedict Bridgerton (Luke Thompson) farà la sua conoscenza e inizierà a contemplare un futuro nel quale dare sfogo alla propria passione per la pittura.

Col cuore spezzato ma determinata a non lasciarsi abbattere dalla crudeltà esibita dal Duca, Daphne si presenterà al ballo di quella sera con i gioielli più brillanti e l’abito più sontuoso, richiamando a sé l’attenzione di tutti i presenti e soprattutto quella del Principe Friedrich. Il Duca di Hastings è presente all’evento e osserva attonito la donna che ama mentre volteggia insieme al Principe, consapevole di essere l’artefice della propria miseria.

Bridgerton stagione 1 episodio 4 – “Una questione di onore”

Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in una scena di Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix.

Le intenzioni del Principe Friedrich si fanno sempre più serie, e Daphne è sempre più vicina al ricevere una proposta di matrimonio dal reale. I due assistono al match di pugilato di Will Mondrich, dove incontreranno Simon. A causa della scommessa persa, Lord Featherington resterà indebitato fino al collo con due strozzini.

Lady Violet apprende dalla figlia che la sua liaison col Duca di Hastings, il quale si appresta a lasciare l’Inghilterra, era stata soltanto una messa in scena. Lady Danbury cerca di persuadere il Duca di Hastings a restare a Londra e a combattere per Daphne, ma Simon è irremovibile: “L’amore non cambia niente” le risponde. A farlo tornare sui suoi passi, il ritrovamento del dipinto davanti al quale lui e Daphne si sono sfiorati la mano a Somerset House.

Mentre Miss Marina Thompson si rifiuta di ricevere pretendenti e cerca di tenere testa a Lady Portia che la vuole spingere a sposare il ripugnante Lord Rutledge, un gentiluomo si fa avanti per Philippa Featherington, la sorella mezzana. Si tratta del signor Finch, il quale non fa mistero della serietà delle sue intenzioni. Il pretendente toglierà il disturbo dopo aver parlato con Lord Featherington: che cosa si sono detti? Lo scoprirà quella sera stessa, di ritorno dalla festa, Lady Portia: i Featherington sono sul lastrico a causa delle scommesse fallimentari di suo marito, che si è giocato anche le doti delle figlie. Per questo il signor Finch ha disertato Philippa.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quella sera, al ballo di Lady Trowbridge, Marina è costretta a ballare con Rutledge, mentre a Penelope si avvicina Colin Bridgerton (Luke Newton), per il quale ha un debole. Le attenzioni del terzogenito Bridgerton si spostano su Marina, nel tentativo di salvare quest’ultima dalle untuose grinfie del suo pretendente. Anthony ha soltanto occhi per Siena, ingaggiata come cantante alla serata, mentre Lady Violet tenta di fargli conoscere delle debuttanti, per poi affogare le sue frustrazioni di madre nello champagne. Grande assente al ballo è Benedict, che trascorre una serata nell’atelier di Granville, incontrando spiriti affini al suo, dediti all’arte.

Eloise Bridgerton inizia a indagare sull’identità di Lady Whistledown. La sorella di Daphne intende venire a capo della questione e scoprire chi si nasconde dietro allo pseudonimo dell’informatissima nobildonna inglese in grado di scoprire e diffondere ogni pettegolezzo. La sua ricerca della verità la porterà anche ad avere un diverbio con Penelope, che è ferita dalle attenzioni che il suo adorato Colin ha destinato a Miss Marina Thompson.

Nel momento in cui il Principe Friedrich si appresta a chiedere la mano di Daphne, quest’ultima lo interrompe e si reca all’esterno della tenuta per prendere aria, in preda ad un attacco di panico. Daphne è ancora innamorata di Simon, ma lui non vuole saperne di lei. Per quanto il Principe sia il miglior partito a cui potesse aspirare, Friedrich non è l’uomo che ama: sposarlo significherebbe venire meno al desiderio di coronare il suo sogno d’amore con la persona che le fa battere il cuore.

La sorprenderà sulle gradinate il Duca Simon, giunto per parlarle. “Credi davvero che sia l’uomo giusto per te?” le chiede, per sentirsi rispondere da Daphne: “Non vi devo alcuna spiegazione”. La tensione tra i due è alle stelle, e dopo che Daphne si allontana da lui addentrandosi nel giardino della tenuta, Simon la seguirà e scatterà finalmente il primo, appassionato, bacio tra i due. Anthony li coglierà sul fatto: aggredendo Simon per avere infangato l’onore della sorella, gli intima: “Ora la sposi!”.

Il Duca di Hastings è perentorio: “Io non posso sposarla”. Quel rifiuto ferisce e confonde non poco le idee di Daphne, alla quale la passione di Simon nei suoi confronti pare evidente. Anthony non vede alternativa: un duello all’ultimo sangue, il mattino seguente. Sebbene siano illegali, quello è l’unico modo per ovviare all’onta che Simon ha recato a Daphne e alla famiglia Bridgerton. Dopo aver allertato Colin e Benedict, Anthony decide di passare quella che potrebbe essere la sua ultima sera in vita assieme a Siena.

All’alba, Benedict assiste Anthony mentre Will è con Simon. I due gentiluomini afferrano le carabine e si preparano ad affrontarsi fino alla morte. Dopo aver persuaso Colin a dirle il luogo del duello, Daphne sopraggiungerà a cavallo e finirà in mezzo al fuoco incrociato di Anthony e Simon. Rimasta miracolosamente illesa, Daphne è giunta da loro con una richiesta: “Voglio parlare con il Duca”.

A Simon, Daphne rivela che Cressida Cowper li ha visti baciarsi in giardino, come lei ha suggerito a Bridgerton mentre lasciava la festa. Questo significa che l’onore di Daphne è già compromesso e non potrà essere riabilitato da un duello: lei e Simon devono sposarsi, non c’è altra soluzione. “Simon, se non mi sposi sarò rovinata per sempre” dice Daphne. Simon sostiene di non volerla sposare proprio perché tiene tanto a lei: “Se dovessimo sposarci, sappi che non potrei darti figli” le rivela.

Il Duca è consapevole che il più grande sogno di Daphne è diventare madre e avere una famiglia numerosa, e lui non può esaudirlo. Al contempo, Simon non intende chiederle di rinunciarvi per sposarlo e stare insieme. Daphne resta attonita di fronte alla verità del Duca, ma quando Anthony la incalza per riprendere il duello ha un proclamo da fare: “Il duca e io ci sposeremo”.

Bridgerton stagione 1 episodio 5 – “Il duca e io”

La Regina Charlotte (Golda Rosheuvel) in una scena di Bridgerton, Credits Liam Daniel/Netflix.

Quella mattina, Daphne comunica alla madre, che sta affrontando una importante sbornia da champagne, delle sue imminenti nozze con il Duca di Hastings. Lady Violet non vuole che la figlia scenda nei dettagli dell’incontro tra lei e Simon. Questo pudore la porterà anche a non spiegare a Daphne cosa succede la prima notte di nozze tra marito e moglie, dando adito ad una serie di incomprensioni di cui Daphne si renderà conto soltanto in un secondo momento.

Anthony bussa alla porta di Siena: intende mantenerla come promesso, anche se è sopravvissuto al duello. Genevieve gli comunica che è arrivato troppo tardi: a Siena non servono i suoi soldi. Benedict, nel frattempo, continua a frequentare le feste di Granville, che sorprenderà in un impeto di passione con un altro uomo. Lo stupore di Benedict è destinato a durare poco: il giovane Bridgerton si lascerà travolgere dal divertimento con Genevieve Delacroix, e di un’altra avvenente invitata.

Penelope Featherington è piccata dal corteggiamento di Colin, che è rapito da Miss Marina Thompson. Il tentativo di aizzarle contro Lady Portia non va in porto. Purché Marina si sposi, a lei va bene tutto: specialmente se si tratta di un Bridgerton. Penelope, dal canto suo, maschera il suo amore per Colin con il rifiuto di essere complice nell’inganno di Marina. La verità è che quest’ultima nutre dei veri sentimenti per il giovane Bridgerton, il quale resta però all’oscuro della sua gravidanza.

La notizia nozze tra Daphne Bridgerton e Simon Basset spopola tra l’alta società londinese. Il Principe Friedrich la apprende dalla stessa Daphne e dimostra un certo fairplay nell’incassare il colpo: semplicemente, Daphne non era innamorata di lui.

Simon prende la notizia del suo imminente matrimonio sprofondando nell’alcol: il suo amico Will cercherà di intervenire, ma il Duca di Hastings sembra deciso a continuare nella sua spirale autodistruttiva. Una cosa rende chiara ad Anthony: non vuole accettare la dote di Daphne, quei soldi può versarli in un conto a nome della sua futura moglie.

Quel che è certo è che le nozze han da farsi il prima possibile: più tempo passerà tra il loro fidanzamento e le nozze, più Cressida Cowper, l’unica testimone del loro bacio in giardino, ha la possibilità di distruggere la reputazione di Daphne diffondendo malelingue. A peggiorare le cose c’è il rifiuto della richiesta di licenza speciale. Nell’aver sventato le nozze previste per quel sabato c’è lo zampino della Regina Charlotte non ha preso bene la notizia del fidanzamento tra Simon e Daphne, che ha scelto un Duca al posto di suo nipote il Principe.

continua a leggere dopo la pubblicità

La regina, nel frattempo, è deliziata dal vedere il marito, Re George III (James Fleet), in uno stato di salute migliore del solito. Dopo averlo raggiunto a cena, Charlotte sarà affranta dal constatare che George ha dimenticato che loro figlia Emily è morta anni addietro. La malattia del re non gli lascia scampo, impedendogli di vivere una vita serena con la sua consorte. Sarà per questo che, durante l’udienza speciale con Simon, Daphne, Lady Danbury e Lady Violet, la Regina Charlotte sarà commossa dal discorso appassionato di Simon.

“Voglio che lei sia mia moglie: vi supplico di non farci aspettare” dice Simon alla regina, dopo averle spiegato accoratamente che Daphne non è soltanto intelligente e affascinante, ma è per lui la sua migliore amica. Charlotte gira la decisione a Daphne, che nonostante i timori sull’apparente infertilità di Simon confessati alla domestica Rose, sceglie di sposarlo.

Le nozze tra Simon e Daphne sono l’evento dell’anno per la società di Mayfair. Penelope cerca di dissuadere Marina dal continuare a frequentare Colin, salvo poi imbattersi con Eloise: le due non si sono ancora chiarite dopo la sfuriata di Penelope, e l’imbarazzo tra loro è palpabile.

Avendo appreso che le nozze con Lord Rutledge non rappresentano più un rischio per lei, Marina cerca di appartarsi con Colin per sedurlo, e così facendo, creare un precedente che possa giustificare la sua gravidanza. Colin non cede ai suoi impulsi, ma decide di chiedere a Miss Marina di sposarlo: le anticipa anche che per organizzare le nozze, tuttavia, ci vorranno mesi. Marina non dispone di tutto quel tempo, visto il suo stato interessante. Nel frattempo, la Regina Charlotte affida ad Eloise il compito di smascherare l’identità di Lady Whistledown.

Per tutta la durata del banchetto nuziale, Simon evita Daphne. Questo comportamento evasivo è sempre più sospetto agli occhi di Daphne, che teme l’inizio della loro vita da marito e moglie. “Non hai motivo di preoccuparti” Lady Violet promette a Daphne prima che lei parta per la sua nuova vita da Duchessa, riguardo alla prospettiva di vivere una vita con Simon senza la possibilità di avere figli. Questo non significa che si sentiranno meno appagati o realizzati: finché il loro amore li sosterrà, nulla può minacciare la loro unione.

Dopo aver salutato tutto il clan Bridgerton, Daphne e il marito Simon si accingono a raggiungere la tenuta di Clyvedon, ma la duchessa non era al corrente che il viaggio sarà spezzato in due giorni. La loro prima notte di nozze la passeranno in una locanda sulla via, in stanze separate. Questo era l’opposto del sogno di romanticismo e passione che

Daphne si aspettava, e non riesce a trattenere il rammarico di fronte al glaciale marito.



“Non riesco a smettere di pensarti” dice Simon: finalmente le sue difese cominciano a capitolare, fino ad arrivare a: “Sono tuo, Daphne”. Il Duca è convinto che il suo amore non sia ricambiato, ma come Daphne gli fa presente lui è talmente preoccupato di un possibile rifiuto da non prestare attenzione a lei. “Anche io ardo per te” gli risponde Daphne.

Daphne e Simon si lasciano andare alla passione nella loro prima notte da sposati, e Daphne esplorerà il piacere scaturito dall’unione dei loro corpi. Poco prima di raggiungere il culmine, Simon si fa da parte: Daphne non fa caso a questo gesto, non avendo appreso dalla madre la dinamica dell’atto sessuale. Non è che Simon non possa avere figli in quanto sterile, come ha lasciato credere a Daphne.

Questo comportamento dimostra che il Duca non vuole avere figli, per mantenere fede alla promessa fatta al padre sul letto di morte. La neo-Duchessa di Hastings, tuttavia, è convinta che quella di Simon sia una condizione, e non una convinzione.

Bridgerton stagione 1 episodio 6 – “Fruscio”

Colin Bridgerton (Luke Newton) in una scena della serie. Credits: Liam Daniel/Netflix.

La luna di miele di Daphne e Simon procede a gonfie vele. Giunti a Clyvedon e sotto l’occhio vigile della governante Ms. Colson, il Duca e la Duchessa di Hastings si lasciano travolgere dalla passione in ogni luogo dell’immensa tenuta.

Mentre Simon inizia a dedicarsi agli affari inerenti la proprietà, tra affitti, e contadini che faticano ad arrivare a fine, Daphne imparerà a farsi amare come Duchessa dal villaggio. La giovane Bridgerton inizia anche a chiedersi perché il marito sembri dolente sul finire dell’amplesso.

Le confessioni della signora Colson circa il matrimonio dei genitori di Simon mettono la pulce all’orecchio di Daphne. Convinta che qualcosa non torni circa il comportamento di Simon, Daphne si rivolgerà alla fidata domestica e confidente Rose per sapere esattamente come funziona il sesso.

A Londra, Anthony va su tutte le furie all’apprendere la notizia che Colin ha chiesto la mano di Miss Marina Thompson. Neanche Lady Violet è entusiasta all’idea di accogliere nella sua famiglia allargata i Featherington, ma la risolutezza di Colin la convince che il figlio sta facendo la cosa giusta, nel seguire il proprio cuore. Alla cena di fidanzamento con entrambe le famiglie, Lady Portia intende sollevare la questione di un matrimonio veloce per ovviare alla gravidanza di Marina.

Mentre Marina già si vede sposata con Colin, Penelope è sempre più frustrata dalla situazione: lui è l’uomo che ama in segreto, e non è disposta a perderlo per mano di Marina e del suo inganno. Eloise è sempre più presa dalle sue indagini su Lady Whistledown ed è determinata a smascherarla. Finalmente, la riconciliazione tra Eloise e Penelope arriverà nel momento più buio per quest’ultima.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quella sera, Penelope rivela a Colin di Sir George Crane, l’uomo di cui Marina era innamorata, ma il giovane Bridgerton non cambia idea. Di fronte alle incertezze di Marina, Colin la rassicura: “Ora sono io, la tua famiglia”. Da qui nasce l’idea di un matrimonio a sorpresa: i due progettano di scappare a Gretna Green, in Scozia, per convolare a nozze e mettere fine alle rimostranze delle rispettive famiglie.

Nel frattempo, Penelope riesce a risalire alla truffa ordita da Lady Portia e Ms Varley: la lettera in cui Sir Crane dice di non amare Marina è un falso, ma Miss Thompson è decisa a partire alla volta di Gretna Green. Tutto cambierà quando, nell’edizione successiva della pubblicazione di Lady Whistledown, la gravidanza di Marina diventa di dominio pubblico.

A Clyvedon, Daphne ha appreso da Rose la verità sull’atto sessuale. Durante l’amplesso con Simon, Daphne gli impedisce di spostarsi come fa di solito, giungendo all’atto completo senza interruzioni. La Duchessa di Hastings è furiosa con Simon, il quale le aveva detto di non potere darle figli. “Non potere e non volere sono due cose completamente diverse” dice al marito, aggiungendo: “La tua è una scelta. Hai scelto di mentirmi”.

Con la possibilità di essere rimasti incinta, Daphne e Simon si ritrovano ad affrontare le conseguenze di quella devastante rivelazione, e le implicazioni del loro matrimonio alla luce di una ferita che sembra troppo profonda.

Bridgerton stagione 1 episodio 7 – “Un oceano nel mezzo”

Da sinistra: Lord Featherington (Ben Miller), Prudence (Bessie Carter), Lady Portia (Polly Walker), e Philippa (Harriet Cains) in una scena di Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix.

La sconvolgente scoperta di Daphne porta alla luce le difficoltà nel suo matrimonio. La sua unione con Simon Basset è più tesa che mai, ed entrambi sono sempre più ai ferri corti. Daphne accusa Simon di averle mentito, mentre quest’ultimo recrimina a Daphne di aver sempre saputo che non avrebbe potuto darle figli. I loro destini restano sospesi nell’attesa di scoprire se Daphne sia rimasta incinta o meno, la sera in cui smascherò Simon.

La notizia dello scandalo di Miss Marina Thompson ha travolto Colin e il clan Bridgerton. Per questo Daphne e Simon fanno ritorno a Londra: la loro presenza al pranzo della Regina, il loro primo ritorno in società dalle nozze, servirà a distrarre le malelingue e a riportare attenzione favorevole sulla famiglia Bridgerton.

Colin richiede un ultimo incontro chiarificatore con Marina, alla quale rivelerà quanto era innamorato di lei prima di scoprire di essere stato raggirato da quest’ultima. Per Marina si profila un destino alquanto misero: Lady Portia non riesce a trovarle posto nemmeno nei conventi, essendo i Featherington sul lastrico.

Per ovviare alla precarietà delle proprie condizioni economiche, Lord Featherington propone una truffa a Will Mondrich. Se al prossimo match di boxe che lui organizza si farà battere dall’avversario, Featherington punterà contro di lui e dividerà i proventi delle scommesse. Mondrich si sente insultato dalla proposta di Featherington, ma quei soldi permetterebbero a lui e alla moglie di dare una vita migliore ai figli.

Al pranzo della Regina, Simon promette alla monarca che presto allargheranno la famiglia. “La falsità ti viene naturale” sibila Daphne mentre è impegnata a fingere che il loro matrimonio sia idilliaco. Le difficoltà appaiono evidenti a Lady Violet, che avvisa Daphne in merito alle “Particolari tribolazioni” che scandiscono un matrimonio. La Duchessa incolpa la madre di non averla preparata alla prima notte di matrimonio, mettendola in una posizione difficile con Simon.

Benedict incontra Granville con la moglie Lucy, all’evento; in lontananza scorgerà anche Wetherby, l’amante dell’artista: da quando li ha sorpresi, Benedict sembra aver preso le distanze dall’atelier. Il giorno seguente, a teatro, Benedict chiederà a Granville lumi in merito alla sua situazione: l’artista conferma di essere innamorato di Lord Wetherby, e di dover tenere nascosto il loro amore per proteggersi. Fingere di ignorarsi a tutte le funzioni pubbliche è un dolore estenuante per entrambi.

Nel frattempo, Daphne ha preso a cuore la vicenda di Miss Marina e si offre di intercettare il generale Langham tramite sua moglie, alla serata per sole donne indetta da Lady Danbury. In questo modo Daphne potrà scrivergli e scoprire dove si trovi Sir George Crane, l’amato di Marina nonché padre del bambino.

Nonostante Daphne abbia scritto al generale, Marina è rassegnata ad una vita senza il suo amato al fianco. Quella sera, Marina improvviserà un decotto con varie erbe trafugate dalla dispensa nel tentativo di farsi del male e porre fine alle sue sofferenze. A rinvenirla sarà Penelope, che chiamerà subito Lady Portia.

Mentre le donne si dedicano ai giochi d’azzardo, al circolo per gentiluomini la tensione tra Anthony, ancora tormentato dallo spettro di Siena, e Simon è alle stelle e i due finiscono per mettersi le mani addosso. Più tardi, nella tenuta del Duca, Daphne medicherà il marito. Quest’ultimo le rivelerà il motivo per cui è deciso a non avere una famiglia. La reazione della Duchessa è incredula: “Rinuncerai ai figli e a tutta la felicità che potremmo avere perché l’hai promesso a tuo padre?”. Marito e moglie restano in attesa di scoprire se aspettano un figlio o meno, prima di decidere cosa ne sarà della loro unione.

Eloise è convinta che Genevieve Delacroix, la sarta dell’alta moda di Mayfair nonché nuova fiama di suo fratello Benedict, possa essere Lady Whistledown. Dopo essere stata liquidata dalla Regina Charlotte che intende usare altri mezzi per estinguere la pubblicazione di gossip, Eloise è decisa a venirne a capo da sola. Dai balconi del teatro, Anthony scorge Siena Rosso in platea, ma non è da sola: al suo fianco c’è il nuovo compagno.

continua a leggere dopo la pubblicità

Simon e Daphne siedono al loro palchetto. Durante l’esibizione, il Duca estende un timido segnale di riavvicinamento alla Duchessa e le stringe timidiamente la mano. Se finalmente tra marito e moglie sembra delinearsi la pace, improvvisamente, Daphne si assenta per correre in bagno. L’arrivo delle mestruazioni infrange la speranza di essere rimasta incinta, e segna l’inevitabile fine del suo matrimonio con Simon Basset.

Tra le braccia della madre Lady Violet, la Duchessa si lascia andare ad un pianto inconsolabile. Simon sente le grida sommesse di Daphne e si sforza a restare impassibile, con gli occhi velati di lacrime.