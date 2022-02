Bridgestone: Parisi in Australia e González nuovo Vice President EMIA

Bridgestone ha nominato José Enrique González come nuovo Vice President della South Region, che include anche l’ltalia. Questa nuovo incarico si aggiunge a quello che ricopre già dal 2018 come Vice President della Southwest Region: le sue responsabilità in Spagna e Portogallo sono quindi estese a Italia, Romania, Bulgaria, Grecia e Paesi adriatici.

Stefano Parisi, a sua volta, è stato nominato Vice President Solutions per Australia e Nuova Zelanda all’interno di Bridgestone China-Asia Pacific (BSCAP). Nel suo nuovo ruolo, avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo delle nuove soluzioni per il business, la trasformazione digitale di Bridgestone in Australia e Nuova Zelanda e supportare il percorso di crescita dell’azienda nella regione Asia Pacific.

Entrambe le nomine entreranno in vigore dal 1 marzo 2022.

González vanta un’esperienza di oltre 25 anni in Bridgestone. Dal 2018 è alla guida della South West Region, dove ha messo a disposizione la sua esperienza nel settore dei pneumatici favorendo la crescita dell’azienda e lo sviluppo della nuova strategia di Bridgestone per diventare un leader nelle soluzioni per la mobilità, in un difficile contesto segnato dall’emergenza Covid-19.

Nel corso della sua carriera, il manager ha ricoperto diverse posizioni sia nella Bridgestone Southwest Region che in Bridgestone Europe. Ha iniziato la sua carriera in azienda nel 1997 presso Bridgestone Hispania dove ha ricoperto vari incarichi nelle vendite e nel marketing fino a raggiungere la posizione di Director of Sales of Consumer Products e in seguito di Direttore Generale di First Stop per Spagna e Portogallo.

Dal 2012 al 2018, da Bruxelles, ha guidato la strategia di espansione del canale retail di Bridgestone EMEA, assumendo la guida della funzione “acquisizioni e alleanze strategiche” con l’obbiettivo di rafforzare la competitività di Bridgestone in Europa. Allo stesso modo, ha accumulato esperienza in Corporate Governance grazie alla sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione di sei investimenti effettuati da Bridgestone EMEA in sette paesi europei.

Ora, José Enrique González aggiunge alle sue responsabilità la gestione della South Region, con l’obiettivo di consolidare della leadership dell’azienda nel campo della mobilità offrendo soluzioni sicure e sostenibili.

“Il nostro settore sta attraversando un momento di grandi cambiamenti”, commenta José Enrique González, “è quindi una grande soddisfazione e una grande sfida, l’opportunità che Bridgestone mi offre di ampliare le mie responsabilità alla South Region e di mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi 25 anni in azienda. Il mio obiettivo è offrire ai clienti in questo mercato i prodotti e le soluzioni più avanzati per una mobilità più sicura, responsabile e sostenibile”.

