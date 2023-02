briga-em-bar-termina-com-homem-preso-suspeito-de-porte-ilegal-de-arma-em-palmas

O envolvido estava com uma pistola Taurus, de calibre 380, municiada com cinco munições intactas. Suspeito de se envolver em briga, em bar de Palmas, é preso com arma de fogo

Divulgação/PM

Uma briga em um bar na região sul de Palmas terminou com um homem preso, suspeito de porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado por volta das 2h45, na madrugada deste sábado (4).

A Polícia Militar disse que recebeu informações sobre uma briga em um estabelecimento, no setor Santa Bárbara.

Ao chegar ao local, a equipe viu um dos envolvidos com um volume grande na cintura e, após abordagem, encontrou uma Pistola Taurus, de calibre 380, municiada com cinco munições intactas.

Segundo as informações no local, o dono da arma teria ameaçado um homem após a esposa sofrer importunação.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para uma Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os outros envolvidos.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200