Briga entre cinco homens termina com um morto a tiros e outro ferido em São Joaquim da Barra, SP

Discussão começou em bar e se estendeu para rua no bairro Santa Terezinha. Ninguém foi preso.

Uma briga que envolveu ao menos cinco pessoas terminou com um homem de 34 anos morto a tiros na noite de domingo (5) no bairro Santa Terezinha, em São Joaquim da Barra (SP).

De acordo com boletim de ocorrência (BO), a briga começou em um bar e acabou se estendendo para a Rua José Saia. Um segundo homem, de 26 anos, foi baleado na mão e precisou ser socorrido. (veja abaixo)

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A ocorrência é investigada como homicídio consumado e tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária da cidade.

A discussão

O registro aponta que as duas vítimas foram até o estabelecimento tirar satisfação com dois homens, que teriam agredido um amigo da dupla no bar.

Na sequência, eles começaram a se agredir. Minutos depois, os homens que foram ao encontro dos desafetos deixaram o comércio. Nesse momento, a dupla foi surpreendida por um dos suspeitos que estava no bar.

O homem disparou diversas vezes contra Cristiano Cardoso Felipe, que acabou morrendo no local. Os disparos também acertaram a mão do jovem que acompanhava Cristiano.

O homem foi socorrido e levado à Santa Casa da cidade. Já Cardoso não resistiu e morreu no local.

Os tiros, inclusive, chegaram a atingir um veículo estacionado na garagem de uma residência, de acordo com BO. A polícia agora tenta localizar os demais envolvidos na ação.

