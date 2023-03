Briga entre detentos no presídio de Rosário do Sul deixa 14 feridos, diz Susepe

Conforme a Superintendência de Serviços Penitenciários, oito presos precisaram receber cuidados médicos maiores. Um deles teve uma fratura em um cotovelo e precisou passar por cirurgia. Motivo da briga ainda não foi esclarecido. Ninguém morreu. Fachada do Presídio Estadual de Rosário do Sul

Redesulamérica/ Kinder Ross

Uma briga entre detentos do Presídio Estadual de Rosário do Sul, a cerca de 380 km de Porto Alegre, deixou 14 feridos neste sábado (25). De acordo com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), oito presos precisaram receber cuidados médicos maiores. Os demais têm quadro clínico estável. Todos foram atendidos no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora.

Um dos presos envolvidos na confusão teve uma fratura em um dos cotovelos e, segundo a Susepe, precisou passar por cirurgia. Ainda conforme a instituição, nenhum agente ficou ferido e ninguém morreu.

O tumulto teria começado por volta de 14h30. Conforme a Susepe, a situação na unidade prisional está controlada desde às 16h. O local está passando por revista.

Não foram registradas fugas. A motivação da briga ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

De acordo com a Susepe, o Presídio Estadual de Rosário do Sul tem, atualmente, 184 apenados. As visitas aos presos estão suspensas após a confusão.

