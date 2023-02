briga-entre-ex-marido-e-novo-namorado-de-mulher-termina-em-assassinato-em-palmas

Essa foi a primeira morte registrada na madrugada desta sexta-feira (17). Ao todo foram quatro assassinatos na capital nas últimas 12 horas. Bruno Reis foi morto com golpes de faca em Palmas

Divulgação

O primeiro homicídio registrado na madrugada desta sexta-feira (17) em Palmas aconteceu durante uma briga envolvendo o ex-marido e atual namorado de uma mulher na ARSO 41 (antiga 403 Sul), por volta de 0h20. Segundo a Polícia Militar, o homem morto foi identificado como Bruno Reis Conceição, de 41 anos. Ao todo foram quatro mortes nas últimas 12 horas.

O crime aconteceu na porta da casa do suspeito. Quando chegou ao local a PM encontrou os dois homens caídos com ferimentos de arma branca na região tórax.

Bruno Reis morreu no local, enquanto o suspeito de 40 anos foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital geral de Palmas (HGP).

A rixa entre os envolvidos teria começado no dia anterior quando o suspeito, ex-marido da mulher, chegou em casa e percebeu que seu veículo, celular e televisão tinham sumido. Os bens, segundo ele, supostamente teriam sido levados pelo atual namorado da ex-mulher.

O suspeito contou à PM que estava dormindo em casa, quando o ar-condicionado foi desligado. Ele saiu até o portão e viu a ex-mulher com o atual namorado mexendo no padrão de energia com um alicate.

Os dois homens começaram a discutir e começaram a se agredir, os dois foram feridos com uma faca e Bruno Reis não resistiu.

Ainda conforme a Polícia Militar, a mulher ainda estava no local e confirmou parte da história dizendo que foi até a casa do ex-marido junto com o namorado e desligou o padrão de energia. A mulher também alegou que foi o ex-marido que saiu com uma faca e partiu para cima do atual namorado. Ela foi levada para a Central de Flagrantes para prestar depoimento.

A Polícia Científica esteve no local, onde fez a perícia e localizou a arma branca envolvida no crime. O delegado de homicídios também foi chamado e depois o corpo foi recolhido pelo IML.

Noite violenta

Quatro mortes foram registradas em Palmas entre a noite de quinta-feira (16) e madrugada de sexta-feira (17). Duas vítimas eram moradoras de rua e foram assassinadas próximo da Avenida JK, no centro da capital.

A outra morte aconteceu em uma distribuidora de bebidas no Jardim Aureny IV.

A Polícia Civil informou que equipes da 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP de Palmas, bem como a perícia oficial do Estado estiveram em todos locais de crimes, colhendo informações que vão embasar os inquéritos policiais já instaurados.

“Vale ressaltar que todos os homicídios serão devidamente investigados para apurar as circunstâncias e motivação, bem como suas respectivas autorias. Mais informações serão passadas em momento oportuno”, disse a Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com levantamento da Segurança Pública, foram 23 homicídios registrados na cidade desde o início de 2023. Com essas novas vítimas o número de mortes sobe para 27.

